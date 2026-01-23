Was Costa Cordalis mit diesen Reality-Stars gemeinsam hat

Welche Promis sich bisher "Dschungelkönig" oder "Dschungelkönigin" nennen durften, haben wir hier chronologisch für Euch zusammengetragen.

Von Laura Miemczyk

Köln - Das Dschungelcamp zählt zu den beliebtesten Reality-TV-Formaten im deutschen Fernsehen und flimmert inzwischen seit sage und schreibe 21 Jahren über die heimischen Bildschirme. Doch welche Promis durften sich bisher eigentlich "Dschungelkönig" oder "Dschungelkönigin" nennen?



Lilly Becker (49) gewann Staffel 18 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und wurde damit zur 18. Dschungelkönigin gekrönt. © -/RTL/dpa Am ehesten dürfte den Fans der populären Reality-TV-Show - neben dem ersten Sieger überhaupt, Schlagersänger Costa Cordalis (†75) - wohl die amtierende Dschungelkönigin im Gedächtnis geblieben sein, denn im Januar 2025 sicherte sich Model Lilly Becker (49) die Krone. Die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (58) setzte sich in Staffel 18 im Finale gegen Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (63, Platz 2) und Reality-Sternchen Alessia Herren (24, Platz 3) durch, nachdem sie die Herzen der Zuschauer erobert hatte. Das gelang im Jahr 2024 auch Lucy Diakovska (49). Die quirlige "No Angels"-Sängerin gewann die 17. Staffel mit den meisten Zuschauerstimmen, nachdem sie sämtliche Dschungelprüfungen mit viel Herz, Energie und Durchhaltevermögen gemeistert hatte. Dschungelcamp Hitzewelle bringt Dschungel-Stars ins Schwitzen: Das sagt Dr. Bob Am Ende der 16. Staffel wurde hingegen die damals völlig perplexe Djamila Rowe (58) zur Dschungelkönigin 2023 gekürt - und das, obwohl sie die finale Prüfung damals sogar abgebrochen hatte. Die Zuschauer-Reaktionen waren hinterher gemischt - viele fanden den Sieg des Reality-TV-Sternchens nämlich ein wenig unverdient, weil Rowe für die Krone "nicht viel geleistet" habe.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Alle Dschungelkönige und Dschungelköniginnen im Überblick

Ex-"DSDS"-Sieger Prince Damien (35) sicherte sich in der 14. Staffel des RTL-Dschungelcamps die Krone. © Bernd Weißbrod/dpa Filip Pavlović (31) durfte sich in Staffel 15 Dschungelkönig nennen und sicherte sich 2022 den Sieg, nachdem er im australischen Busch insbesondere mit seiner lockeren und sympathischen Art bei den Fans gepunktet hatte. Mit etlichen Kilos weniger - dafür aber umso mehr Kohle im Gepäck - spazierte der Ex-"Bachelorette"-Kandidat als Sieger aus dem Camp, was ihm von den Zuschauern herzlich gegönnt wurde. Ex-"DSDS"-Sieger Prince Damien (35) holte sich im Januar 2020 die Dschungelkrone, nachdem er am Ende von Staffel 14 die meisten Zuschauerstimmen erhalten hatte. Der unterhaltsame Sänger kämpfte sich zuvor durch einige Dschungelprüfungen, startete den ein oder anderen Flirt mit den Rangern und sammelte dabei etliche Sympathiepunkte. Im Jahr 2019 ging hingegen TV-Sternchen Evelyn Burdecki (37) als Siegerin hervor, die mit ihrer quirligen, authentischen Art die Zuschauer auf ihre Seite zog und am Ende von Staffel 13 zur Dschungelkönigin gekrönt wurde. Die sympathische Blondine feierte mit ihrem Sieg auch ihren Durchbruch im TV-Business und ist seither regelmäßig in etlichen Formaten zu sehen.



Wer sonst noch als Königin oder König aus dem Dschungelcamp hervorging: Jenny Frankhauser (33), Siegerin von Staffel 12 (2018)





(33), Siegerin von Staffel 12 (2018) Marc Terenzi (47), Sieger von Staffel 11 (2017)





(47), Sieger von Staffel 11 (2017) Menderes Bağcı (41), Sieger von Staffel 10 (2016)





(41), Sieger von Staffel 10 (2016) Maren Gilzer (65), Siegerin von Staffel 9 (2015)





(65), Siegerin von Staffel 9 (2015) Melanie Müller (37), Siegerin von Staffel 8 (2014)





(37), Siegerin von Staffel 8 (2014) Joey Heindle (32), Sieger von Staffel 7 (2013)





(32), Sieger von Staffel 7 (2013) Brigitte Nielsen (62), Siegerin von Staffel 6 (2012)





(62), Siegerin von Staffel 6 (2012) Peer Kusmagk (50), Sieger von Staffel 5 (2011)





(50), Sieger von Staffel 5 (2011) Ingrid van Bergen (†94), Siegerin von Staffel 4 (2009)





(†94), Siegerin von Staffel 4 (2009) Ross Antony (51), Sieger von Staffel 3 (2008)





(51), Sieger von Staffel 3 (2008) Désirée Nick (69), Siegerin von Staffel 2 (2004, Winter)





(69), Siegerin von Staffel 2 (2004, Winter) Costa Cordalis (†75), Sieger von Staffel 1 (2004, Frühjahr)





