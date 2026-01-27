Zoff zwischen Umut und Emma: "Ekelhaft!"
Gold Coast (Australien)/Elmshorn - Ekel-Vorwürfe aus Australien, Entrüstung in Elmshorn! Emma Fernlund (25) ist nach Umut Tekins (28) Aussagen über sie entsetzt.
Im Dschungelcamp hat RTL eine explosive Mischung zusammengewürfelt. Dort treffen mit Umut und Samira Yavuz (32) zwei Realitystars aufeinander, deren (Ex-)Partner etwas miteinander hatten.
Denn während der Dreharbeiten von "The Power" verschwanden Serkan Yavuz (32), zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit Samira zusammen, und Emma, damals in einer Beziehung mit Umut, im stillen Kämmerchen.
Dort waren zwar keine Kameras installiert, die Geräuschkulisse lieferte aber ziemlich eindeutige Beweise: Hier wurde geknutscht!
Samira will aber von mehr Action von den beiden wissen und klärte ihren Leidensgenossen auf. "Dass sie sich geküsst haben, hat man ja gesehen. Aber die waren danach noch mal 'ne halbe Stunde in dem Bad oben", sagte sie.
Das sorgte bei Umut für Entsetzen und kurbelte offenbar sein Kopfkino an.
"Das ist crazy. Du hast andere Lippen geküsst, hast, keine Ahnung, wohl was anderes in deiner Hand gehabt, oder was auch immer du da alles gemacht hast, oder in deinem Mund gehabt. Und dann kommst du aus dem Format zurück und küsst mich?", so der Gehörnte im Dschungeltelefon.
Dann spuckt er aus. "Ekelhaft!", bilanzierte er.
Emma Fernlund: "Ich finde, das ist respektlos"
Emmas Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer Instagram-Strory kündigte sie eine Stellungnahme an, die dann in Form eines Interviews kam.
"Ganz ehrlich, also ich bin menschlich sehr enttäuscht", sagt sie im Gespräch mit BILD. "Wir haben beide Fehler gemacht und das ist auch in Ordnung, aber man muss im Nachhinein nicht noch vor so einem Publikum - Dschungelcamp ist das größte Reality-Format in ganz Deutschland - vor so einem Publikum mich schlecht machen", so die 25-Jährige.
"Ich spucke auf sie, was ist das? Ich finde, das ist respektlos und das wird dem, was wir auch hatten, einfach nicht gerecht. Deswegen verstehe ich nicht, mit welcher Intention er das gerade macht", klagt sie.
Eine Vermutung hat sie allerdings. "Warum will er jetzt versuchen, hier als der Gute dazustehen und seine Weste reinzuwaschen? Also was anderes kann ich mir nicht erklären", meint sie.
