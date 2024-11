Deshalb wird Leipziger Löwin vom Nachwuchs getrennt: "Rollt sich in Liebesrausch unter ihre Söhne"

Besonders heikel an der Situation: "Kigali rollt in ihrem Liebesrausch teilweise unter ihre Söhne drunter, und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden", berichtet die Pflegerin.

Das Problem der aktuellen Phase: "Draußen in freier Wildbahn ist es so, dass der adulte Kater dann dem Jungvolk sagt, 'passt mal auf, das ist meine Katze' und sondert die so ein bisschen ab, uns fehlt hier aber die Unterstützung eines männlichen Katers", so Bürger weiter.

"Das liegt einfach daran, dass wir sie im Moment ein bisschen getrennt hallten müssen, denn Kigali ist wieder rollig geworden", erklärt Tierpflegerin Janine Bürger in der aktuellen Folge von " Elefant, Tiger und Co. " die räumliche Trennung der Raubkatzen-Familie.

"Merkt man denen jetzt natürlich auch ganz doll an, das ist schon auch wieder ein Unterschied, ob Mutti als sicherer Ruhepol dabei ist oder nicht", weiß Bürger über ihre Schützlinge. "Also das ist ok, die behalten da auch echt die Nerven, die gucken, sichern sich und dann legen sie sich auch hin und alles ist in Ordnung, aber so diese ersten Reaktionen sind halt nicht so überschwänglich, wie wenn Mutti jetzt mit dabei wäre."

Allerdings kann die Tierpflegerin beruhigen: "Solange die fressen, ist auch alles ok" - und das tun sie!

"Elefant, Tiger & Co." läuft immer freitags, ab 19.50 Uhr, im MDR-Fernsehen. Die aktuelle Folge in voller Länge findet Ihr in der Mediathek.