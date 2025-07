Leipziger Zoo-Teich komplett grün: Warum das schlimme Folgen haben kann

Der Teich der Krauskopfpelikane ist mittlerweile mit einer Schicht aus grünen Teichlinsen überzogen. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Meriam Pietsch steht am Zaun der Leipziger Pelikane und sorgt für vertraute Geräusche. Mit dem angebrachten Henkel schlägt sie mehrfach gegen den Metalleimer.

"Das Eimerklappern kennen sie, das haben wir von Anfang an gemacht, ist für sie wie ein Signal", erklärt die Tierpflegerin in der neuen MDR-Folge "Elefant, Tiger & Co.". "Das ist wie bei den Seelöwen, wenn wir in der Box stehen und 'Mädels' rufen. Da wissen alle: Es geht los."

Ziel ist, dass die mit einer Flügelspannweite bis zu 3,45 Metern ausgestatteten Vögel an Land kommen und sich ihr Futter bei der Pflegerin abholen. "So können wir sie natürlich viel besser beurteilen."

Man habe so einen Überblick über den Gang, das Gefieder, den Bauchbereich und den Fußring der imposanten Vögel. "Den sieht man bei den ganzen Teichlinsen sonst auch gar nicht."