Er war mehr als 30 Jahre Teil der Serie! "Die Simpsons"-Macher lassen diesen Charakter sterben

Der Charakter "Larry" aus "Die Simpsons" musste gehen. Sein Tod ist für viele Fans schockierend. © IMAGO / Everett Collection

Ab sofort wird in Moe's Taverne ein Barhocker leer bleiben. Denn die Macher der legendären TV-Serie mit den gelben Männchen haben sich entschieden, dass einer von Homer Simpsons "besten" Freunden gehen muss.

"Larry Dalrymple - the Barfly" stirbt in der 35. Staffel, in der Folge namens "Cremains of the Day" (übersetzt: "Asche des Tages"). Seine Figur spielte in der us-amerikanischen Sitcom zwar nur eine Nebenrolle, war aber seit mehr als 34 Jahren Teil von "Die Simpsons".

Den Mann mit der Glatze sah man meistens in der Bar von Moe neben Homer und Sam sitzen. Er war vor allem für seine Vorliebe für Alkohol bekannt, gab aber nur selten etwas Sinnvolles von sich.

In der zweiten Simpsons-Staffel, während der Folge "Bart wird von einem Auto angefahren", sprach er zumindest einmal einen zusammenhängenden Satz, als er Marge Simpson sieht und fragt: "Wer ist die Mieze?"