Erzgebirgskrimi-Star überrascht mit neuem Haarschnitt

Erzgebirge - Lange mussten die Zuschauer auf die TV-Premiere des neuen Erzgebirgskrimis "Wintermord" warten. Am heutigen Samstag ist es so weit - der Krimi wird um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Hauptdarstellerin Teresa Weißbach (43) machte im Vorfeld in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" Werbung für die beliebte Reihe - mit neuem Haarschnitt.