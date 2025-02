Es ist offiziell: ZDF dreht neue Folgen für die Kultserie "Ku'damm 77"

Berlin - In Berlin werden zurzeit die neuen Folgen der beliebten ZDF-Reihe "Ku'damm" gedreht. Damit bekommt die Kultserie eine vierte Staffel.

In der beliebten ZDF-Reihe "Ku'damm" gehe es um alte Lieben, Selbstbestimmung und toxische Beziehungen. © Conny Klein/ZDF/dpa

Nachdem frühere Folgen in den Jahren 1956, 1959 und 1963 spielten, erfolgt nun ein großer Zeitsprung in das Jahr 1977, wie das ZDF in einer Mitteilung bekannt gab.

In den neuen drei Folgen werden wieder Sonja Gerhardt (35), Claudia Michelsen (56), Maria Ehrich (31), Emilia Schüle (32), Sabin Tambrea (40) und August Wittgenstein (44) dabei sein.

"Die Familie um Matriarchin Caterina Schöllack ist größer geworden. Drei Frauengenerationen erleben im 'Deutschen Herbst' das pulsierende Leben der geteilten Stadt mit voller Wucht und müssen ihre weibliche Identität in der Gesellschaft neu definieren", so Hauptredaktionsleiterin Heike Hempel über den Inhalt der neuen Folgen.

Zudem wird wieder getanzt, gesungen, diskutiert und gelacht. Es gehe um alte Lieben, Selbstbestimmung und toxische Beziehungen.