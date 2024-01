"Fakt ist! Aus Erfurt": Wie viel Macht haben Straßenproteste auf die Politik?

Erfurt - Straßenproteste sind in Deutschland wieder salonfähig geworden. Doch haben die Demonstrationen tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen? Darüber wird in der neuesten Ausgabe von "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutiert.

Straßenproteste in Deutschland haben in den vergangenen Jahren zugenommen. © Monika Skolimowska/dpa

Menschen gehen auf die Straße, um für bzw. gegen etwas Bestimmtes zu demonstrieren. Während der Corona-Pandemie gingen vor allem bundesweit Menschen zu Demos, um gegen die aus ihrer Sicht Freiheits-einschränkenden Maßnahmen zu protestieren.

Seit Jahren gehen Anhänger von "Fridays for Future" oder der "Letzten Generation" demonstrieren. Ihr Ziel: Mehr Klimaschutz und kein "Weiter so".

Seit Neuestem gehen bundesweit die Landwirte demonstrieren. Sie machen ihrem Ärger über die geplanten Subventionskürzungen Luft - mit Erfolg. Die Ampel-Koalition kündigte mittlerweile an, in bestimmten Bereichen einlenken zu wollen. Der Protest zeigt also Wirkung.

Sind Straßenproteste die neue Form der politischen Auseinandersetzung? Haben sie wirklich Einfluss auf die Politik? Kann die Macht der Straße in einer demokratischen Gesellschaft gefährlich sein?

Diese und weitere Fragen werden am kommenden Montag (29. Januar) bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutiert.