"Fakt ist!": Halbzeit von Sachsen-Anhalts Landesregierung - doch was nun?

Magdeburg - Während sich andere Bundesländer auf den nächsten Wahlkampf vorbereiten, ist für Sachsen-Anhalts Landesregierung die Halbzeit angebrochen. Was konnte bisher erreicht werden und was muss noch passieren? Darüber reden die Gäste am heutigen Montagabend in der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg".