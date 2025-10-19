Als Angeli erklärt, was sie beruflich macht, staunt Roland nicht schlecht: "Da beneide ich Dich"
Köln - Gerschom (30) hatte noch nie eine Freundin und hofft, diesen Umstand bei "First Dates" endlich ändern zu können. In Angeli (31) sieht der Hesse definitiv eine potenzielle Partnerin - die Handwerkerin sieht das allerdings ganz anders ...
Schon auf Anhieb haben der Lagerist und die Spenglerin (Anm. d. Red.: Ähnlich wie Dachdeckerin) Anlaufschwierigkeiten, ins Gespräch zu finden, was vor allem an Gerschom liegt.
"Ich hab' halt das Problem, wenn ich jemand Neues kennenlerne, dann bin ich erst mal ein bisschen zu verschlossen. Das kostet mich echt Überwindung, alleine durch eine Tür zu gehen und auf jemanden zu, den man nicht kennt", erklärt der Hobby-Bogenschütze, der sich erst mal auf die obligatorischen Fragen nach Wohnort und Job konzentriert.
Als Angeli daraufhin erklärt, dass sie beruflich "Blechdächer macht", ist es insbesondere Restaurant-Chef Roland Trettl (54), der sich über den Job der 31-Jährigen erstaunt zeigt. "Spannend!
Hast du keine Höhenangst?", hakt der Sternekoch genauer bei seinem Gast nach, was die Handwerkerin jedoch verneint. "Da beneide ich dich", entgegnet Roland, ehe sich Angeli wieder ihrem Date-Partner widmet.
Doch obwohl sich Gerschom sichtlich Mühe gibt, bei der Hessin zu punkten, will der Funke einfach nicht bei Angeli überspringen, ganz im Gegenteil.
First Dates: "Ist halt einfach nicht so mein Fall Mensch"
Als Gerschom auch noch völlig begeistert von seinen zahlreichen Hobbys erzählt (neben dem Bogenschießen ist er bei der Feuerwehr aktiv, spielt im Musikverein, beschäftigt sich mit seinem 3D-Drucker), scheint der Date-Drops gänzlich bei der 31-Jährigen gelutscht zu sein.
"Das war halt schon so ein bisschen diese Ausstrahlung, wenn jemand noch ein bisschen verspielt ist im Kopf. Er ist halt einfach nicht so mein Fall Mensch", erklärt sie nüchtern und will daher auch kein zweites Date mit dem Hessen, was dieser ziemlich geknickt hinnimmt. "Was nicht ist, ist nicht", erklärt er enttäuscht und schenkt seiner Date-Partnerin noch ein tapferes Lächeln.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot