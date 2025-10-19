Als Tatjana von ihrem Hobby erzählt, ist Martin nicht gerade beeindruckt

Köln - Bei " First Dates " trifft Martin (28) auf Erzieherin Tatjana (27), so richtig will der Funke zwischen dem Inhaber einer Social-Media-Agentur und der Berlinerin aber nicht überspringen. Auch nicht, als die 27-Jährige stolz von ihrem Hobby erzählt. Davon zeigt sich Martin nämlich gänzlich unbeeindruckt.

Mit ihrem Hobby kann Tatjana (27) nicht wirklich bei Martin (28) punkten. © RTL+/Screenshot

Tatjana offenbart dem 28-Jährigen, dass sie in ihrer Freizeit gerne "kreativ sei" und erklärt: "Also ich mache Dinge gerne selber, hab da auch ein paar Gerätschaften."

Martin kann damit jedoch herzlich wenig anfangen, fragt noch einmal nach, ob sie dabei Möbel herstelle? Die Brünette entgegnet lächelnd, dass sie sich hauptsächlich auf Dekoration konzentriere, kann damit allerdings keine Punkte bei ihrem Date-Partner sammeln.

"Es ist schon cool, wenn eine Frau das selber kann, aber es ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut", erklärt der Hobby-Fußballer kühl.

Insgesamt scheint das Date der beiden zwar recht gut zu laufen, denn peinliche Gesprächspausen oder Fettnäpfchen bleiben aus - Flirt-Stimmung kommt aber nicht gerade auf.

Die beiden Hunde-Liebhaber wirken wie gute Freunde, die sich zu einem netten Abendessen treffen. Mehr aber auch nicht. Das stellt auch Martin am Ende des Dates fest und entscheidet sich gegen ein Wiedersehen mit der Berlinerin.