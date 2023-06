14.06.2023 06:25 1.948 First Dates: Als Angie seinen Namen hört, muss sie lachen!

Angie sucht bei "First Dates" einen großen Mann und hat zumindest dieses Merkmal in Franz definitiv gefunden. Sein Name löst bei ihr hingegen Schmunzeln aus.

Von Nico Zeißler

Weidenstetten/Memmingen - Bei "First Dates" wird's groooß. Angie (47) sucht einen baumlangen Mann und hat zumindest dieses Merkmal in Franz (54) definitiv gefunden. Sein Name löst bei ihr hingegen Schmunzeln aus. Angie (47) freut sich über Franz' (54) Größe. © VOX/RTL+ Die Angestellte in der Buchhaltung ist ein Familienmensch, mag Tiere und ist eher ein Kopfmensch, wie sie sich selbst beschreibt. "Vielleicht sollte ich öfter einfach mein Herz durchdringen lassen." Als sie zunächst Gastgeber Roland Trettl gegenübertritt, sagt sie: "Ich bin total nervös. Legt sich das?" Der 51-Jährige wisse es nicht. "Wenn jetzt ein Franz kommt, der dir richtig gut gefällt, dann wahrscheinlich schwerer. Wenn er dir nicht gefällt, legt sich die Aufregung schneller, schätz ich." First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Alina spricht schon vom Zusammenziehen, als ihr Date plötzlich hinter ihr steht Den Namen ihres Dates findet die 47-Jährige aus Weidenstetten (Baden-Württemberg) "süß. Mein Vater heißt auch Franz!" Sie achtet bei ihrem Gegenüber auf Sportlichkeit, ein gepflegtes Aussehen und markantes Gesicht. Nur einen Vollbart sollte er nicht tragen. Das passt ziemlich gut auf Franz, der sich kurz darauf vorstellt. "Ich bin ein lebenslustiger Mensch, hab viele Hobbys, bin offen, direkt und ehrlich." Die Frau des Außendienstmitarbeiters sollte 1,70 Meter groß sein. Bei 1,60 Meter "hätte ich schon ein Problem mit". Aus der Nähe von Memmingen sollte sie kommen, Humor haben und gepflegt sein. Treffen sie sich noch ein zweites Mal? © VOX/RTL+ In Sachen Größe passt es für sie nach dem Aufeinandertreffen schon mal: "Da hätte ich auch hohe Schuhe anziehen können", lacht Angie. "Ich hab mir als Erstes gedacht: 'Wow, ist der groß.' Ich bin echt geflasht." Und auch sie sei optisch das, was ihm gefällt. Jetzt müssen nur noch die Gespräche fruchten! Acht Jahre ist die Mutter einer achtjährigen Tochter schon Single, hat damit aber nicht wirklich ein Problem. "Ich krieg alles selbst gebacken, ich brauch keinen Handlanger, der mir einen Nagel in die Wand haut, das bekomme ich alles selber hin." First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Als die Rechnung kommt, ist für Thommy alles klar Auch der Memminger hat schon zwei Kinder (25, 28) und auch so freut er sich über "genug" Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Liebe zu Hunden. Allerdings findet Angie wiederum, dass es interessensmäßig auf den ersten Blick nicht so passt. Wird das Blind Date dennoch ein Erfolg? "First Dates" strahlt VOX immer montags bis freitags ab 18 Uhr aus. Auf Abruf gibt's die Folgen auch bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: VOX/RTL+