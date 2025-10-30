Als Chris gefragt wird, ob er ein Erinnerungsfoto machen will, ist seine Reaktion eindeutig: "Ultra unangenehm"

Köln - Tina (24) wünscht sich einen sportlichen und zielstrebigen Mann an ihrer Seite und trifft bei " First Dates " auf Chris (26), der diese Voraussetzungen zu erfüllen scheint. Während die Personaltrainerin auf Anhieb sehr angetan von dem Elektromeister ist, wirkt der jedoch weniger begeistert.

Auf ein Erinnerungsfoto mit Tina (24) hat Chris (26) so gar keinen Bock. © RTL+/Screenshot

Das stellt sich schon beim Essen heraus - und wird spätestens deutlich, als Kellnerin Mariella D'Auria zum Tisch der beiden Baden-Württemberger kommt und ihre Gäste fragt, ob die nicht Lust hätten, in der Fotobox ein Erinnerungsfoto zu knipsen.

"Wollen würde ich jetzt nicht", antwortet Chris, ohne zu zögern und schiebt hinterher: "So was ist doch ultra unangenehm. [...] Ich find’ so was richtig schlimm."

Seine Date-Partnerin ist von dieser Reaktion jedoch nicht abgeschreckt, bläst stattdessen ins gleiche Horn und erklärt, sie hätte, wenn überhaupt, nur ihm zuliebe ein Foto gemacht. In diesem Punkt sind sich die zwei also einig.

Anders sieht es bei Verabredungen aus. Chris offenbart der Stuttgarterin nämlich, dass er sich mit dem Dating allgemein schwertue.

"Man könnte sagen, man hat Angst davor, dass man bei der anderen Person nicht gut ankommt. […] In erster Linie will ich jedem eigentlich gut gefallen", erklärt er, wofür Tina nur wenig Verständnis hat. "Oh. Das ist aber richtig schade", entgegnet sie.