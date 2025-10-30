Als Michele offenbart, wo er arbeitet, ist Silvia total verstört: "Da war ich erst mal wirklich geschockt"
Köln - Bei keinem Date in Roland Trettls (54) "First Dates"-Restaurant gab es je derart viele Gemeinsamkeiten wie bei Michele (37) und Silvia (30). Die beiden verbindet nicht nur ihre Leidenschaft fürs Reisen, sondern weit mehr, wie sie schon kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen feststellen.
Denn schon an der Bar finden die Projektmanagerin in der Produktentwicklung und der Manager in der Personal- und Organisationsentwicklung heraus, dass sie nicht nur beide aus Bielefeld kommen, sondern obendrein nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnen!
"Wir sind fast Nachbarn. Das ist wirklich abgefahren", lacht Michele, dem seine Date-Partnerin auch rein optisch ziemlich gut gefällt, wie er verrät. Und auch Silvia kann kaum fassen, wie nah die Wohnungen der Bielefelder beieinander liegen.
"Da war ich das erste Mal wirklich sehr verstört, kann man schon fast sagen", offenbart sie - um nur kurz darauf fast vom Stuhl zu fallen. Als Michele nämlich wissen will, wo die 30-Jährige arbeitet, kommt heraus, dass beide auch noch denselben Arbeitgeber haben!
"Da war ich erst mal wirklich geschockt", räumt Silvia ein und muss diese Erkenntnis erst mal mit einem Drink verarbeiten.
First Dates: Silvia und Michele wollen sich wiedersehen, doch die perfekte Lovestory bleibt aus
Die beiden Nordrhein-Westfalen entdecken auch im weiteren Verlauf ihres Dates Gemeinsamkeiten (haben unter anderem auch noch denselben Friseur) und verstehen sich blendend. "Konkrete Flirtversuche" aus Micheles Richtung nimmt Silvia aber nicht wahr, wie sie gesteht.
Dennoch entscheidet sich die Brünette am Ende für ein zweites Date mit dem 37-Jährigen - ebenso wie Michele.
Für die perfekte Lovestory reicht es trotz aller Gemeinsamkeiten letztlich aber nicht: Obwohl die beiden sich nach ihrem "First Date" noch drei weitere Male getroffen haben, wurde leider kein Paar aus ihnen. Schade eigentlich!
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot