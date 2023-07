11.07.2023 09:20 First Dates: Als Elena ihre Geschenke auspackt, herrscht Fremdscham

"Enough is enough" findet Heiko (59) und will am Dienstag bei "First Dates" seine Traumfrau finden - und am liebsten direkt mit nach Hause nehmen.

Von Nico Zeißler

Fürth/Ravensburg - "Enough is enough" (deutsch: genug ist genug) findet Heiko (59). Er will am Dienstag bei "First Dates" seine Traumfrau finden und am liebsten direkt mit nach Hause nehmen. Elena (54) hat allerdings Geschenke dabei, die ein paar Fragezeichen hervorrufen ... Elena (54) hat Präsente dabei. © VOX/RTL+ "Meine Tochter sagt, ich bin manchmal wie ein Kind", kichert die Fürtherin. "Ich bin wirklich gefühlvoll, habe viele Gefühle." Die Künstlerin und Verkäuferin betritt das VOX-Restaurant, als sich Roland Trettl (52) sitzend gerade noch etwas zwischen die Kiemen geschoben hat. Das ist ihr unangenehm. "Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören beim Essen." Als direkte Wiedergutmachung hat sie ein Geschenk in einer Tüte für den TV-Gastgeber mitgebracht. Als er reinschaut, tut er zumindest so, als würde er sich freuen, sagt: "Der ist so süß." First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Als Christian auf sein Date trifft, ist der erste Eindruck direkt ein Flop Ob er das ernst meint? Wir werden es nie erfahren. "Das ist Hase", kichert die 54-Jährige weiter, während der Koch das Filz-Löffelohr auspackt und auf den Tisch stellt. Elena liebt es, Filztiere herzustellen. Und noch mehr, "wenn die Leute es in die Hand nehmen und sagen, ich liebe ihn". Auch Heiko aus Ravensburg bekommt ein Tierchen überreicht. Ungünstigerweise schiebt Elena aber eine Frage vorweg ... Die Fürtherin hat augenscheinlich eine gute Zeit. © VOX/RTL+ Erst mal 'nen Champagner! © VOX/RTL+ "Magst Du lieber Hunde oder Katzen?", will sie wissen, woraufhin er "lieber Hunde" antwortet. Wie es kommen muss, hat sie aber eine Filzkatze hergestellt. "Hoffentlich liebst Du sie auch!"

Der rustikale Baden-Württemberger ist vermutlich etwas überfordert mit dem Mitbringsel, sagt aber: "Oh, die ist ja süß, vielen Dank." Das Geschenk sei eine "nette Geste" gewesen, die ihn aber nicht vom Hocker gerissen habe. Vielmehr ist er eh wegen einer eventuell neuen Partnerin da, "mit der ich den Rest meines Lebens verbringen kann", so der Heilerziehungspfleger und Masseur. First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Als Stefan erzählt, wie er wohnt, muss Lars kräftig schlucken Optisch zumindest zieht die Bayerin ihn an und auch sie mag seine Art. Das Abendessen verläuft harmonisch, doch ist da genügend Substanz für mehr? TV-Tipp: Elena, Heiko, die Filztiere und andere Singles seht Ihr am heutigen Dienstag ab 18 Uhr bei "First Dates" oder schon jetzt bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: VOX/RTL+