"First Dates": Als Robin dieses Tattoo sieht, ist er entsetzt

Köln - Starkoch Roland Trettl (52) möchte bei "First Dates" Robin (31) zum großen Liebesglück verhelfen.

"Dass ich ihn nicht an die Hand nehmen muss und sagen: 'Komm, ich zeig dir mal, wie die Welt funktioniert'", Robins Traummann muss mit beiden Beinen fest im Leben stehen und seine Ziele selbstständig verfolgen.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Das soll sich bei "First Dates" nun ändern. Robin möchte einen reisefreudigen Mann, der sehr gerne "leicht angebräunte Haut und dunkle Haare" haben darf. Das Gesamtpaket muss einfach stimmen.

"Weil ich das Gefühl hab, dass die schwule Welt so ein bisschen oberflächlich ist und nicht so hinter die Fassade schaut."

In der Fotobox kommen sich die beiden spielerisch näher. © Screenshot: RTL+

An der Bar trifft der 31-Jährige dann auf sein Date Marlon. Der 25-Jährige nimmt seinen Datingpartner herzlich in die Arme und strahlt über beide Ohren: "Mir gefällt sehr, was ich hier sehe."

Beim ersten Kennenlernen an der Bar wird schnell klar, beide sind nervös! Nach einem kräftigen Cocktail für die flatternden Nerven werden bei Tisch dann schnell Gemeinsamkeiten gefunden. Beide besitzen Pflanzen und gehen gerne in der Natur wandern und spazieren. Dass Marlon Hund und Katze besitzt, findet Robin im ersten Moment gar nicht schlimm.

Doch beim Thema Urlaub kommen erste Probleme auf. Marlon verreist am liebsten mit Hund und Zelt innerhalb von Deutschland. Für Robin ein Problem, denn er "würde schon gerne mal weiter weg fahren". In der Fotobox gibt es dann ersten Körperkontakt.

"Ich glaube, er hatte den Arm auf meiner Schulter", gibt der 31-Jährige verschämt zu.