First Dates: Als sie IHN sieht, rutscht ihr "Ist nett, aber nicht geil!" raus

Bonn/Frankfurt (Main) - Darauf erst mal ein Bier! Bei " First Dates " lernt Alina (35) den gebürtigen Polen Jakub (36) kennen. Allerdings schafft er es nicht, sie umzuhauen.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Dorthin hat sie es nur wegen ihrer besten Freundin geschafft. Eigentlich sollte diese an der Show teilnehmen. "Weil sie aber wieder mit ihrem Ex-Freund zusammengekommen ist, bin ich für sie eingesprungen", erzählt die 35-Jährige.

Leider kein zweites Date für Alina und Jakub. © VOX/RTL+

Check-In-Agent Jakub (36) aus Frankfurt ist der Auserwählte. Er will eine ehrliche, loyale Frau. "Das war's, ich erwarte nicht so viel."

Die Optik sei egal, sie muss etwas haben, sodass man sich wie Magneten anzieht. Oder halt nicht.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen stellt sich bei der Bonnerin direkt Ernüchterung ein. "Ich hab direkt beim ersten Blick nach drei Sekunden gemerkt: ist nett, aber nicht geil."

Jakub hingegen wirkt sehr angetan. Immerhin gefällt ihr, dass er sich so für seinen Job am Flughafen begeistert. Zudem ist ihr Kleidungsstil ähnlich und auch beim Essen herrscht Einigkeit.

Zwischendrin ruft Gastgeber Roland Trettl (52) die wieder vergebene Freundin per Facetime an, zeigt ihr Jakub aus der Entfernung. "Ich glaube, er ist groß und gut gebaut, er sieht auch nett aus, was Alina wichtig ist. Das könnte passen."

Alina passt's leider nicht, sie kann sich kein zweites Date vorstellen. Jakub hätte es gewollt. Schade.

"First Dates" läuft immer montags bis freitags ab 18 Uhr bei VOX und jederzeit auf Abruf bei RTL+.