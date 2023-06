First Dates: Als Stefan erzählt, wie er wohnt, muss Lars kräftig schlucken

Freitag begegnen sich bei "First Dates" zwei Singles, die sich einen Partner an ihrer Seite wünschen. In einigen Dingen unterscheiden sie sich aber eklatant.

Von Nico Zeißler

Stendal/Berlin - Männer-Power bei "First Dates"! Am Freitag begegnen sich im VOX-Restaurant zwei Singles, die sich einen Partner an ihrer Seite wünschen. In einigen Dingen unterscheiden sie sich aber eklatant. ACHTUNG, SPOILER!

Bei manchen Antworten muss Lars (35) einen kräftigen Schluck nehmen. © VOX/RTL+ "Ich frage mich manchmal, ob ich mich mal selber daten sollte", sagt Lars (35) aus Berlin, der als Rechtsanwaltsfachangestellter in einer Kanzlei für Umweltrecht arbeitet. "Ich würde das gern mal kennenlernen, wie ich auf andere wirke und ob ich jemanden wie mich überhaupt interessant finden würde. Ich bin direkt, offen und ehrlich, ich sage immer, was ich denke und fühle. Aber vielleicht ist es mir zu krass, das so präsentiert zu bekommen." Sein Blind Date heißt Stefan, ist ebenfalls 35 und Geschäftsführer eines Vermessungsbüros in Stendal (Sachsen-Anhalt). Sein langjähriger Partner, mit dem er auch fünf Jahre verheiratet war, kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Als die Rechnung kommt, ist für Thommy alles klar "Nach diesem Schicksalsschlag gehe ich offen durchs Leben, ich genieße das Leben, denn es ist kurz. Ich will das Beste draus machen, deshalb bietet sich das hier an", so der gebürtige Dessauer.

Stefan (35) ist sehr gebunden und familiär. © VOX/RTL+