"First Dates": Für den Leipziger Vale sind Katzen eine "Red Flag"

Vale und Paulina (22) haben beide einen außergewöhnlichen Modegeschmack. © Screenshot: RTL+

Beide leben in Leipzig und hängen am liebsten in Parks herum. Dass jedes zweite Wort von Vale "nice" oder "voll krass" ist, stört die 22-Jährige glücklicherweise nicht. Nur bei einer Sache sind sich die beiden so gar nicht einig.

"Ich hab' Katzen", platzt es freudig aus Paulina heraus, doch ihr Date wirkt wenig begeistert. Für ihn sind die flauschigen Tiere eine echte "Red Flag". "Man sieht ja immer so auf Katzen-TikToks, dass so orangene Katzen richtige Assis sind", rechtfertigt er sich. Doch die 22-Jährige "liebt orangefarbene Katzen" und wirkt etwas angefressen.

"Was wäre ich für eine Katze?", fragt sie Vale neugierig. "Auf jeden Fall 'ne Black Cat", sagt er feierlich und Paulinas Augen glänzen vor Freude.

"War auf jeden Fall ein Kompliment, als er mich als 'Black Cat' bezeichnet hat", berichtet sie im Interview glücklich. Tatsächlich möchten sich beide am Ende bei einem zweiten Date noch einmal wiedersehen.