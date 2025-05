Als Roland Trettl die Haare seines Gastes sieht, ist er völlig aus dem Häuschen: "Was hast du da oben?"

Köln - Flynn ist zwar erst 21 Jahre jung, aber schon ziemlich experimentierfreudig - vor allem, was seine Haare betrifft. Besonders Roland Trettl (53) ist fasziniert von der außergewöhnlichen Frisur seines Gastes.

Roland Trettl (53) ist begeistert von Flynns Frisur. © Screenshot/RTL+

Als der Berliner das First-Dates-Restaurant betritt, wird er bereits neugierig von Roland beäugt. "Was hast du da oben?", fragt der 53-Jährige in Anspielung auf die Haare seines Gegenübers.

"Das hat sechs Stunden gedauert", erklärt Flynn das aufwändig gefärbte Muster. "Das ist echt krass", ist der Gastgeber überrascht.

In Bezug auf ihr Aussehen passen der BWL-Student und seine Date-Partnerin schon mal zusammen, denn auch Enola zieht mit ihrem Erscheinungsbild alle Blicke auf sich. Die 23-Jährige liebt Anime und Mangas und zieht sich auch gern so an.

Von Roland würde sie sich wünschen, dass er öfter Mal in die Farbkiste greift und Rosa trägt. "Ich finde es mega, aber ich könnte es für mich nicht vorstellen", lehnt der Restaurant-Chef lieber ab.