First Dates Hotel: Linda ist seit acht Jahren Single, doch plötzlich fliegen die Liebesfunken

Mallorca - Im "First Dates Hotel" freut sich Linda (35) eigentlich auf ihr Blind Date. Doch dann trifft sie plötzlich auf Max (32).

"First Dates Hotel muss mir dabei helfen. Wie man sieht, krieg’ ich es alleine nicht auf die Reihe", lacht die 35-Jährige im Interview.

"Meine Familie wünscht sich schon endlich mal einen Partner für mich", erklärt Linda lachend und will am liebsten erst gar nicht verraten, wie lange sie tatsächlich schon Single ist.

Mit einem Kompliment für ihre strahlend weißen Zähne trifft er bei Linda direkt ins Schwarze. Beide verstehen sich auf Anhieb und strahlen sich begeistert an.

Als er auf der Poolliege neben ihr Platz nimmt, erinnert die Szene glatt an die erste Folge von "First Dates Hotel". Und auch dieses Mal schlägt die sommerlich, romantische Atmosphäre ordentlich zu: "Ich hab sofort gewusst, dass das mein Typ Frau ist", erklärt Max begeistert.

Kurz nach ihrer Ankunft verschlägt es Linda dann an den Pool. Während sie sich sonnt und dabei einen Cocktail genießt, wird Max (32) auf sie aufmerksam. Kurzentschlossen geht er auf Linda zu und verwickelt sie in ein Gespräch. Nicht das erste Mal, dass der 32-jährige mit Kandidatinnen auf Flirtkurs geht.

"Ich geh' vorsichtig an die Sache ran", erklärt sie, immerhin steht ihr eigenes Blind-Date am kommenden Tag ja noch aus.

Am nächsten Abend trifft Max dann erneut auf Linda und hat bei ihrem bloßen Anblick "Glücksgefühle" im Bauch. Bei einer gemütlichen Snackplatte im Day-Bed verrät der 32-Jährige dann, dass er bereits sein Blind Date hatte.

Ob sich Linda überhaupt noch mit ihrem Blind Date treffen möchte oder lieber gleich eine Verabredung mit Max will, erfährst Du am heutigen Montagabend bei "First Dates Hotel" um 20.15 Uhr auf VOX oder bereits vorab auf RTL+.