"First Dates": Michaels Date ist keine Unbekannte - "Hattet ihr was?"

Köln - Im " First Dates "-Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) möchte Michael (41) eine neue Frau kennenlernen. Blöd nur, dass er sein Date Anke (36) bereits kennt.

Die Begrüßung von Michael (41, l.) und Anke (36) fällt besonders herzlich aus, Roland Trettl (52, r.) gefällt's. © Screenshot: RTL+

Der 41-jährige Inhaber einer Sicherheitsfirma kommt aus Ostfriesland und wird von seinen Mitmenschen meistens falsch eingeschätzt: "Viele sehen mich erstmal und denken 'großer, böser Macho-Mann'." Eigentlich beschreibt sich Michael jedoch als introvertierten Menschen mit einem freien Geist.

Als Anke zur Tür hereinspaziert, klappt dem 41-Jährigen erst einmal die Kinnlade nach unten. Auch die 36-Jährige erkennt den Ostfriesen direkt wieder und umarmt ihn mit breitem Grinsen.

"Wir haben schon zwei oder drei Dates gehabt (...) Das ist sechs oder sieben Jahre her", erklärt Michael im Interview. Wegen zu viel Arbeit sei der Kontakt dann aber schnell im Sande verlaufen. Roland Trettl beobachtet das Geschehen fasziniert und will direkt wissen: "Hattet ihr beide was?"

"Dates (...) Die Klamotten blieben an", lacht Anke und auch Michael freut sich über die neue Chance des Kennenlernens.