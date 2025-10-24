Als Pamela Daniel mit Verniedlichung anspricht, ist er beleidigt: "Extremere Wortwahl gewöhnt"
Köln - Daniel (29) sieht das Leben "als einen ständigen Kampf", hat sich am ganzen Körper entsprechende Symbole tätowieren lassen und stürzt sich bei "First Dates" nun in seine nächste Schlacht - diesmal jedoch in Sachen Liebe. Pamela (25) ist von ihrem Date-Partner aber nicht ganz so angetan wie der von ihr.
Und das kommuniziert die Betreuungskraft aus Bayern ihrem Gegenüber auch ganz unverhohlen!
Während Pamela ihrem Date-Partner optisch nämlich gut gefällt, gibt sie offen zu, dass er nicht unbedingt ihr Typ ist - zumindest nicht, was das Äußerliche angeht: "Du überzeugst mich gerade charakterlich. Die Haare fehlen halt ein bisschen", erklärt sie ihm ehrlich.
Eine Aussage, die am Ego des Muskel-Mannes zu kratzen scheint.
Als die Bayerin den Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst dann wenig später auch noch als "sympathisches Kerlchen" bezeichnet, wirkt der beinahe eingeschnappt, schnaubt hörbar auf und erklärt, was er sich für "Komplimente" von Pamela erhofft hatte.
"Ich bin da eine extremere Wortwahl gewöhnt, geile Sau oder hotte Schnitte", erklärt Daniel und wirkt ein wenig beleidigt.
First Dates: "Die Haare fehlen" - Pamela will kein zweites Date mit Daniel
Auch in der Fotobox läuft es zwischen den beiden nicht ganz so harmonisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Denn obwohl die beiden - mit Hut und Sonnenbrille ausgestattet - augenscheinlich gut gelaunt in die Kamera schauen, offenbart Pamela hinterher, dass ihr Daniel auf dem Sofa für ihren Geschmack zu dicht auf die Pelle gerückt sei. "Mag ich nicht so beim ersten Date", erklärt sie.
Und noch über einen anderen Aspekt kann die 25-Jährige, die sich einen Mann mit dunkelblondem Haar à la Leonardo DiCaprio gewünscht hätte, nicht hinwegsehen: Daniels Glatze.
So erklärt sie dem Münchner, der sich durchaus ein Wiedersehen mit Pamela hätte vorstellen können, am Ende wenig überraschend: "Die Haare fehlen. Ein zweites Date gibt es nicht."
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot