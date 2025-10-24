Als Pamela Daniel mit Verniedlichung anspricht, ist er beleidigt: "Extremere Wortwahl gewöhnt"

Köln - Daniel (29) sieht das Leben "als einen ständigen Kampf", hat sich am ganzen Körper entsprechende Symbole tätowieren lassen und stürzt sich bei " First Dates " nun in seine nächste Schlacht - diesmal jedoch in Sachen Liebe. Pamela (25) ist von ihrem Date-Partner aber nicht ganz so angetan wie der von ihr.

Pamela (25) hatte sich einen Mann mit blauen Augen und dunkelblondem Haar gewünscht - Daniel trägt hingegen eine Glatze. © RTL+/Screenshot

Und das kommuniziert die Betreuungskraft aus Bayern ihrem Gegenüber auch ganz unverhohlen!

Während Pamela ihrem Date-Partner optisch nämlich gut gefällt, gibt sie offen zu, dass er nicht unbedingt ihr Typ ist - zumindest nicht, was das Äußerliche angeht: "Du überzeugst mich gerade charakterlich. Die Haare fehlen halt ein bisschen", erklärt sie ihm ehrlich.

Eine Aussage, die am Ego des Muskel-Mannes zu kratzen scheint.

Als die Bayerin den Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst dann wenig später auch noch als "sympathisches Kerlchen" bezeichnet, wirkt der beinahe eingeschnappt, schnaubt hörbar auf und erklärt, was er sich für "Komplimente" von Pamela erhofft hatte.

"Ich bin da eine extremere Wortwahl gewöhnt, geile Sau oder hotte Schnitte", erklärt Daniel und wirkt ein wenig beleidigt.