Flugzeug in Gewalt von Schwerverbrechern: Hollywood-Star steigt zu Hochform auf

Deutschland - Habt Ihr Sommer und Sonne schnell satt? Dann nehmt am besten das Wochenende auf der Couch Platz und genießt das TV-Programm. Einen Geheimtipp solltet Ihr am Samstag nicht verpassen.

Nicolas Cage in Topform: Als Ex-Soldat Poe versucht er in Con Air (1997), ein Flugzeug aus der Gewalt mehrerer Schwerverbrecher zu befreien. Zur Top-Besetzung gehören zudem John Malkovich und John Cusack. Eine Portion Humor lässt die Zuschauer zwischen den zahlreichen Actionszenen auch mal durchatmen.

Seit einigen Wochen gibt es wieder neue Folgen von Anna und die Haustiere . Die Serie beschäftigt sich sehr kindgerecht mit der Haltung verschiedener Lieblinge für zu Hause. Dabei geht es allerdings nicht nur um Katze, Hund & Co. So stehen heute Urzeitkrebse auf dem Programm. Ich bin mir sicher, da wird nicht nur mein Sohn staunen!

Nicht nur in Sachsen haben die Sommerferien begonnen, sondern offenbar auch bei ProSieben. Statt einem spannenden Film bietet der Privatsender seinen Zuschauern den kompletten Abend und die halbe Nacht über die Show Darüber staunt die Welt mit witzigen Internet-Clips. Sorry, aber dafür kann ich auch TikTok & Co. einschalten.

Ab 20.15 Uhr, ProSieben