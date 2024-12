Hartes Geständnis im "Forsthaus Rampensau": "Ich wurde sexuell missbraucht"

Kärnten (Österreich) - Im " Forsthaus Rampensau " wird es ernst. Nicht etwa, weil der hundertste Streit im Raum steht (was er tut), sondern weil das Geständnis von Melody Haase (30) ihre Mitstreiter in Schock versetzt.

Melody Haase (30) ringt mit den Tränen, während sie über ihre Vergangenheit erzählt. © Joyn

Dass die 30-Jährige es in ihrer Kindheit nicht immer leicht hatte, deutete sie in der Vergangenheit bereits an.

Doch wie gravierend das Schicksal ist, das sie in ihrer Jugend ereilte, hat wohl keiner der Kandidaten geahnt.

Im Gespräch mit Nico Schwanz' (46) Freundin Dodi Schuler (29) und Ex-"Unter Uns"-Schauspieler Marvin Linke (32) bricht es dann aus ihr heraus.

"Ich wurde im Alter von 15 Jahren sexuell missbraucht", öffnet sich Melody, sichtlich mit den Tränen ringend.

Ihre Kindheit sei vorher schon von Gewalt geprägt gewesen, doch in diesem Moment brach ihre ganze Welt über ihr zusammen.

"Das war dann so der letzte Punkt, dass ich mich komplett aufgegeben hatte", erzählt sie weiter.