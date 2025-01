Heimlicher Sex bringt Reality-Stars zum Würgen: "Ich kotze, das ist nicht normal"

Kärnten (Österreich) - Ins " Forsthaus Rampensau " kehrt einfach keine Ruhe ein - im Gegenteil. In der neuen Doppelfolge stoßen zwei neue Unruhestifter dazu.

Flocke (25) und Melody (30) verstehen sich auf Anhieb blendend. © Joyn

Als ultimative Strafe für die Sünden der Teilnehmenden werden Matthias Mangiapane (41) und Vorjahresgewinner Flocke Platzer (25) ins Forsthaus geschickt. Und besonders Letzterer ist sofort auf Krawall gebürstet.

"Die werden keine Sekunde schlafen", reibt sich der partywütige Gina Lisa-Ex die Hände und animiert die Gruppe zum kollektiven Saufen. Nur eine Kandidatin meidet er wie die Pest: Yvonne Woelke (46): "Sonst kriegst du wieder Sendezeit, wenn ich mit dir rede. Ich verachte das, wenn man unbedingt ins Fernsehen will."

Die Freundin von Peter Klein (57) ist sofort auf 180: "Und du bist nicht im Fernsehen, Flocke?! Weil du auch nix kannst außer saufen. F*** dich!"



Flocke ist allerdings nicht nur zum Feuerlegen, sondern auch zum Fortpflanzen ins Forsthaus gekommen: Noch am Abend seiner Ankunft landet er mit Melody Haase (30) im Bett. Auf die Frage, was denn da in der Nacht zwischen ihnen gelaufen ist, antwortet sein Teampartner Matthias diplomatisch und subtil: "Flocke hat heute Nacht einen Ha(a)sen geschossen. (...) Boah, ich kotze. Das ist nicht normal, tut mir leid."

Dodi (29), die Freundin von Nico Schwanz (46), die nichtsahnend im benachbarten Bett geschlummert hat, sieht es wohl ähnlich: Als sie am nächsten Morgen im Interview von den nächtlichen Ereignissen erfährt, kommt es ihr buchstäblich hoch.