Shania Geiss stellt Papa Robert öffentlich bloß: Das lässt sie sich nicht mehr bieten!

Monaco - Oh weh, da hat Robert Geiss (61) aber mal so richtig ins Wespennest gestochen: Ein lapidarer Spruch brachte dem Multimillionär jetzt eine öffentliche Mega-Standpauke von Tochter Shania (20) ein!

Faulheit-Zoff im Podcast: Shania Geiss (20) hat für Papa Robert (61) einige deutliche Worte gefunden. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

In der neuen Podcast-Folge von "Die Geissens" spricht die TV-Familie unter anderem über die Feierlichkeiten anlässlich des 61. Geburtstags des Modemachers. Besonders Sprössling Davina (21) habe es mächtig krachen lassen und bis in die frühen Morgenstunden durchgehalten.

Ihre jüngere Schwester ist davon allerdings eher weniger begeistert. "Das ist das Problem mit Davina", ärgert sich Shania und fügt ergänzend hinzu: "Sie weiß nie, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen, wenn sie mal getrunken hat."

Einmal im Stichel-Modus angelangt, liefert ihr das nächste Thema prompt neue Nahrung. Dabei geht es um die verborgenen Talente der Familie. Robert ist der Meinung: "Wenn wir einen Gärtner brauchen, rufen wir Opa an. Ich mach’ den Koch!"

Doch auch für die anderen Mitglieder fällt dem Kult-Auswanderer etwas Passendes ein. "Du singst", erklärt er an Carmen gerichtet. Und weiter: "Meine Mutter hält die Regie. Die Kinder gucken dumm aus der Wäsche. Oder zu. Dasselbe." Rumms, das hat gesessen!

"Du bist auch so einer", blafft Shania ihren Vater daraufhin an, "du redest viel, deswegen denken die Leute, dass wir gar nichts machen. Sorry, aber wie würde Saint Tropez aussehen, wenn wir keine Angestellten hätten, und nur du alles machen würdest?"