Mit Kreditkarte von Papa Robert: Shania Geiss kauft sich erstes eigenes Luxusauto!

Shania Geiss (19) hat sich mit dem Geld ihrer Eltern ihr erstes eigenes Auto gekauft: einen Range Rover. © RTLZWEI

Das Nesthäkchen der TV-Familie hat definitiv Benzin im Blut. Im Alter von zwölf Jahren saß sie bereits hinter dem Steuer eines Ferraris. Wer kann schon von sich behaupten, die ersten Auto-Meter in einem Super-Sportwagen zurückgelegt zu haben?

In der aktuellen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" ist der große Tag endlich gekommen. "Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt bestellt habe", freut sich die 19-Jährige auf die Abholung ihres ersten Wagens.

Doch nicht nur die Millionärstochter fischt im Trüben, wie sie weiter verrät: "Meine Eltern wissen es nicht so ganz genau. Es ist also nicht nur eine Überraschung für mich, sondern auch für Mama und Papa. Aber sie haben es bezahlt." Natürlich.

Des Rätsels Lösung befindet sich schließlich in einem Münchener Autohaus. Dort steht er nämlich, der erste eigene fahrbare Untersatz der gebürtigen Monegassin. Es handelt sich dabei, wie sollte es auch anders sein, um einen nigelnagelneuen Range Rover.