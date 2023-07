Vivien Geiss stellt Cousinen Davina und Shania mit Oben-ohne-Foto in den Schatten!

"Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat", schreibt die Pferdeliebhaberin zu dem Posting.

Für ihre heißen Schnappschüsse erntet die Blondine mit der markanten Geiss-Kieferpartie und den vollen Lippen regelmäßig bewundernde Kommentare und jede Mengen Herz- und Flammensymbole. So auch jetzt.

In Sachen Follower (rund 12.200) kann Vivien ihren Blutsverwandten zwar längst nicht das Wasser reichen. Dennoch stellte sie nun zum wiederholten Mal unter Beweis, dass auch sie sich gekonnt in Szene setzen kann.

Die 21-jährige Pferdeliebhaberin ist die Nichte von Multimillionär und Kult-Auswanderer Robert Geiss (59). © Bildmontage: Instagram/geiss_vivien (Screenshots)

Bei dem Anblick haben nur noch die wenigstens ihrer Fans ein Auge für ihr wunderschönes Lächeln. Immerhin trägt die 21-Jährige auf der Aufnahme lediglich noch ihr knappes Höschen. Ihre Community ist völlig aus dem Häuschen.

"Mega! Du siehst fantastisch aus", "Wunderschön" oder auch "Was für eine Schönheit" sind nur einige Beispiele, die in der Kommentarspalte unter dem Beitrag zu lesen sind. Mit dieser Inszenierung hat die Tochter von Roberts Bruder Michael Geiss ihre Cousinen diesmal definitiv in den Schatten gestellt.

Auf ihrem Profil bezeichnet sich Vivien selbst als "Horse Lover" und "Model". Zusätzlich bewirbt sie in ihrem Steckbrief die VMG Horse Ranch in ihrer Wahlheimat Mallorca. Das dazugehörige Anwesen steht allerdings seit Kurzem offiziell zum Verkauf.

Im Gegensatz zu ihren Anverwandten wahrt Vivien jedoch Understatement. Von teuren Luxusmarken à la Gucci, Prada und Yves Saint Laurent fehlt in ihrem Profil jede Spur.