Heidi Klum hat kein Verständnis: GNTM-Kandidatin will nicht nackt vor die Kamera und fliegt

Los Angeles/München - In der 17. Folge von " Germany's Next Topmodel " sollen die Models beim alljährlichen Nackt-Shooting die Hüllen vor der Kamera fallen lassen. Für eine Kandidatin verstößt das jedoch gegen ihre eigenen Prinzipien – Heidi Klum (52) hat dafür keinerlei Verständnis.

Heidi Klum (52) und Starfotograf Rankin (59) konnten die Kandidatin nicht umstimmen. © ProSieben/Max Montgomery

Für die angehenden Models stand vor dem Hüllenlos-Shooting ein Medientraining mit

ProSieben-Moderator Christian Düren (35) an. Safia kündigte dabei bereits an, dass sie beim Shooting nicht mitmachen werde.

"Ich freue mich nicht auf das Nackt-Shooting, weil das gegen meine Prinzipien spricht", sagte die 25-Jährige. "Ich denke, dass der nackte Körper nur für bestimmte Personen wie meinen Mann oder meinen Freund gedacht ist."

Heidi Klum war fassungslos: "Das gibt's jetzt ja wohl nicht! Ich falle schon wieder aus allen Wolken!"

Der Grund für Klums Unverständnis: Safia war bereits in der vergangenen GNTM-Staffel dabei, musste aber aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Model-Chefin Klum hatte ihr eine zweite Chance gegeben und sie direkt in die Top 20 geholt. Das alljährliche Nackt-Shooting bei GNTM ist kein Geheimnis.

"Hast du dir das nicht schon seit einem Jahr überlegt?", stellte Klum die Kandidatin zur Rede: "Wir mussten extrem viel machen, um dich hierhin zu bekommen: das Visum, die Reise, die Versicherung, die Betreuung. Das finde ich schon echt nicht so cool. Ich finde es ein bisschen schade für andere, auch gerade die Models, die vor dir ausgeschieden sind. Die hätten vielleicht noch da sein können."

Doch die 25-Jährige hatte ihre Entscheidung getroffen. "Ich könnte dann nicht mehr ruhig schlafen", sagte sie und beendete ihre GNTM-Reise.