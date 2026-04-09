Heidi Klum hat kein Verständnis: GNTM-Kandidatin will nicht nackt vor die Kamera und fliegt
Los Angeles/München - In der 17. Folge von "Germany's Next Topmodel" sollen die Models beim alljährlichen Nackt-Shooting die Hüllen vor der Kamera fallen lassen. Für eine Kandidatin verstößt das jedoch gegen ihre eigenen Prinzipien – Heidi Klum (52) hat dafür keinerlei Verständnis.
Für die angehenden Models stand vor dem Hüllenlos-Shooting ein Medientraining mit
ProSieben-Moderator Christian Düren (35) an. Safia kündigte dabei bereits an, dass sie beim Shooting nicht mitmachen werde.
"Ich freue mich nicht auf das Nackt-Shooting, weil das gegen meine Prinzipien spricht", sagte die 25-Jährige. "Ich denke, dass der nackte Körper nur für bestimmte Personen wie meinen Mann oder meinen Freund gedacht ist."
Heidi Klum war fassungslos: "Das gibt's jetzt ja wohl nicht! Ich falle schon wieder aus allen Wolken!"
Der Grund für Klums Unverständnis: Safia war bereits in der vergangenen GNTM-Staffel dabei, musste aber aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Model-Chefin Klum hatte ihr eine zweite Chance gegeben und sie direkt in die Top 20 geholt. Das alljährliche Nackt-Shooting bei GNTM ist kein Geheimnis.
"Hast du dir das nicht schon seit einem Jahr überlegt?", stellte Klum die Kandidatin zur Rede: "Wir mussten extrem viel machen, um dich hierhin zu bekommen: das Visum, die Reise, die Versicherung, die Betreuung. Das finde ich schon echt nicht so cool. Ich finde es ein bisschen schade für andere, auch gerade die Models, die vor dir ausgeschieden sind. Die hätten vielleicht noch da sein können."
Doch die 25-Jährige hatte ihre Entscheidung getroffen. "Ich könnte dann nicht mehr ruhig schlafen", sagte sie und beendete ihre GNTM-Reise.
GNTM-NAcktshooting: Auch Merret muss ihre Koffer packen
Starfotograf Rankin (59) verwandelte die Model-Anwärterinnen beim anschließenden Shooting im Hafen von Los Angeles in "High Fashion Fish".
Für Merret (20) reichte es am Ende nicht. "Es ist wirklich kein einziges gutes Bild von dir dabei, was mich als Fotograf schockiert", zog Rankin am Ende Bilanz.
Merret war bislang eine der stärksten Kandidatinnen und galt als Mitfavoritin, nun muss sie ihre Koffer packen.
Titelfoto: ProSieben/Max Montgomery