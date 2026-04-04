"Lebensbedrohliche Situation": Not-OP bei GNTM-Model Samuel
Köln - Schock-News von Reality-TV-Star Samuel Dohmen (23): Der Ex-"Germany’s Next Topmodel"-Kandidat musste plötzlich notoperiert werden.
Der 23-Jährige meldete sich bei seinen Fans aus dem Krankenhaus zu Wort und das mit ziemlich ernsten Nachrichten.
In seiner Instagram-Story erklärte Samuel, dass sich sein Darm verdreht hatte. Ein medizinischer Notfall, der schnell richtig gefährlich werden kann.
Bei einer sogenannten Darmdrehung (Volvulus) wird die Blutzufuhr abgeschnitten und im schlimmsten Fall kann Gewebe absterben. "Daher extreme Schmerzen und lebensbedrohliche Situation", stellte Samuel klar.
Immerhin gibt es vorsichtige Entwarnung: "Ich wurde operiert, soweit Glück im Unglück und bin Stand der Dinge jetzt ohne größere Schäden davongekommen", teilte er seinen Followern mit.
Nach dem Eingriff liegt der TikTok-Star aktuell noch auf der Intensivstation. Dazu teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Krankenhausbett, sichtlich erschöpft, aber ansprechbar.
Not-OP: So geht es jetzt für Samuel weiter
Schon einen Tag nach der OP meldete sich Samuel am Freitag auf TikTok bei seinen Followern und erklärte, was hinter dem Notfall steckt. "Ich wurde ja 2019 angestochen, seitdem habe ich immer wieder Probleme mit dem Darm", sagte er dort.
Diesmal habe sein Darm sich jedoch "um 180 Grad gedreht" und die Lage hätte tödlich ausgehen können.
Gleichzeitig zeigte er sich vorsichtig optimistisch und hoffte, "Ende der Woche oder Anfang nächster Woche" das Krankenhaus wieder verlassen zu können. Bis dahin gilt Bettruhe für den 23-Jährigen.
Seiner Community kündigte er an, erst mal nur ältere Inhalte auf seinen Social-Media-Kanälen zu teilen.
Besonders heftig: Erst vor wenigen Wochen musste er nach einem Training im Fitnessstudio ins Krankenhaus. Damals klagte er über starke Bauchschmerzen, Schweißausbrüche, Schwindel und sogar einen Schwächeanfall. Am Ende rief er selbst den Krankenwagen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok Screenshot/ dohmensamuel