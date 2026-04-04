"Lebensbedrohliche Situation": Not-OP bei GNTM-Model Samuel

Köln - Schock-News von Reality-TV-Star Samuel Dohmen (23): Der Ex-" Germany’s Next Topmodel "-Kandidat musste plötzlich notoperiert werden.

Sorge um Samuel Dohmen (23): Der GNTM-Star musste nach einer Darmdrehung notoperiert werden und liegt aktuell im Krankenhaus. © Bildmontage: TikTok Screenshot/ dohmensamuel

Der 23-Jährige meldete sich bei seinen Fans aus dem Krankenhaus zu Wort und das mit ziemlich ernsten Nachrichten.

In seiner Instagram-Story erklärte Samuel, dass sich sein Darm verdreht hatte. Ein medizinischer Notfall, der schnell richtig gefährlich werden kann.

Bei einer sogenannten Darmdrehung (Volvulus) wird die Blutzufuhr abgeschnitten und im schlimmsten Fall kann Gewebe absterben. "Daher extreme Schmerzen und lebensbedrohliche Situation", stellte Samuel klar.

Immerhin gibt es vorsichtige Entwarnung: "Ich wurde operiert, soweit Glück im Unglück und bin Stand der Dinge jetzt ohne größere Schäden davongekommen", teilte er seinen Followern mit.

Nach dem Eingriff liegt der TikTok-Star aktuell noch auf der Intensivstation. Dazu teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Krankenhausbett, sichtlich erschöpft, aber ansprechbar.