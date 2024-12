Ob Pommes die Liebe zerstören? Auswanderer bei "Goodbye Deutschland" haben zu knabbern

Kathrin Hartmann (48) und Stephan Eichhorst (52) suchten in Portugal ihr gemeinsames Glück. © RTL / tvturbo

Die selbstständige Buchhalterin und der gelernte Konditor/Bäcker lernten sich vor drei Jahren über das Internet kennen, wie bei "Goodbye Deutschland" zu sehen war.

Da sich Stephan von seiner Arbeit unterfordert fühlte, fiel er in ein tiefes Loch und wollte sein Leben ändern und Surfen lernen.

Bei einer Rundreise verguckte sich das Pärchen aus Stahnsdorf in die Algarve und beschloss, gemeinsam nach Armação de Pêra an Portugals Küste auszuwandern und mit Currywurst und Pommes ihr Geld zu verdienen. Auch Weimaraner Merlin war mit am Start.

Stephan, der im Gegensatz zu Kathi Rücklagen hatte, kaufte ein kleines Haus, keine 100 Meter vom Strand entfernt mit integriertem Laden im Erdgeschoss. Innerhalb von sechs Wochen sollte die Eröffnung pünktlich zum Saisonbeginn stattfinden. Doch es gab noch einiges zu tun und Stephan vermisste Kathrins Unterstützung.

Da die Buchhalterin finanziell nicht von ihrem Partner abhängig sein wollte, pendelte sie zwischen Deutschland und der Algarve. Sie wanderte vorwiegend ihm zuliebe aus und konnte nicht richtig Fuß fassen.