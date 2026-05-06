Große Änderung beim Fernsehpreis! Er ist neuer Vorsitzender der Fachjury

Köln - Der Deutsche Fernsehpreis bekommt hinter den Kulissen einen neuen Vorsitzenden seiner Jury.

Stephan Lamby (66) übernimmt ab sofort die Nachfolge von Wolf Bauer als Vorsitzender der Fernsehpreis-Jury. © Kay Nietfeld/dpa

Laut einer offiziellen Mitteilung übernimmt der Journalist Stephan Lamby (66) die Rolle.

Der renommierte Dokumentarfilmer und Produzent tritt damit die Nachfolge von Wolf Bauer (76) an, der das Amt von 2019 bis 2025 innehatte.

Auf Lamby kommt damit eine Menge Arbeit zu: Er und seine Jury-Kollegen müssen viel Material sichten, um zunächst über die Nominierten und am Ende über die Preisträger zu entscheiden.

Der sogenannte Beobachtungszeitraum der Jury erstreckt sich vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026. Das Gremium entscheidet per Mehrheitsvotum über die aus seiner Sicht besten und erfolgreichsten Produktionen und Einzelleistungen in dieser Zeit.

Neben Lamby sitzen in diesem Jahr unter anderem auch Schauspielerin Valerie Niehaus (51), Moderatorin Laura Karasek (44), der Medienjournalist Alexander Krei (38) und Produzentin Maria Gresz (59) in der Fernsehpreis-Jury.