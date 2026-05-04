Überraschung bei "Wer weiß denn sowas?": Plötzlich wird mehr als drei Stunden lang gequizzt
Hamburg - "Wer weiß denn sowas?" (4. Mai, 18 Uhr/Das Erste) geht in eine neue Runde. Doch statt fünf Folgen gibt es in dieser Woche eine Extraportion Ratespaß: Neben den Episoden von Montag bis Freitag, wird auch am Samstag bei einer XXL Ausgabe gequizzt, was das Zeug hält.
Was jedoch gleichbleibt: Die Teamkapitäne Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), die gemeinsam mit prominenten Gästen gegeneinander antreten.
Während "Wer weiß denn sowas?" von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr ausgestrahlt wird, gelten für die Ausgabe am Samstag jedoch einige Besonderheiten.
Die Episode am 9. Mai flimmert nämlich zur Primetime um 20.15 Uhr in der ARD über die Bildschirme. Und nicht nur die veränderte Startzeit ist neu. Auch bei der Episoden-Länge setzt die Samstagsfolge noch mal einen drauf. Statt wie gewohnt 50 Minuten wird am 9. Mai mehr als drei Stunden lang gequizzt.
Dafür sind nicht nur wie gewohnt zwei Promis zu Gast. Vielmehr treten insgesamt sechs prominente Gäste gegeneinander an. Bei "Wer weiß denn sowas? XXL" mit dabei: Moderatorin Victoria Swarovski (32), Moderator Daniel Hartwich (47), Komikerin Cordula Stratmann (62), Komiker Paul Panzer (54) sowie die Comedians Dieter Nuhr (65) und Olaf Schubert (58).
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste in den Folgen von Montag bis Freitag
Doch bevor es die XXL-Ausgabe zu sehen gibt, gehen in der Folge am Montag, dem 4. Mai, erst einmal wie gewohnt zwei Prominente an den Start. Zum Wochenstart tritt Extrembergsteiger, Abenteurer und Buchautor Reinhold Messner (81) gegen den Förster, Autor und Naturschützer Peter Wohlleben (62) an.
Am Dienstag stellen zwei Schauspiel-Legenden ihr Wissen unter Beweis: Schauspieler und Komiker Christoph Maria Herbst (60) gegen Schauspieler und Drehbuchautor Jürgen Vogel (58).
Und auch am Mittwoch duellieren sich zwei TV-Ikonen. Schauspieler und Regisseur Marcus Mittermeier (56) sowie die Schauspielerin Bernadette Heerwagen (48) treten gemeinsam mit ihren Teamkapitänen unter der Moderation von Kai Pflaume (58) gegeneinander an.
Weiter geht es mit geübten Moderations-Talenten. Andrea Kiewel (60), die seit Jahren durch den "ZDF-Fernsehgarten" führt, versus Sänger, Moderator und Schlager-Ikone Giovanni Zarrella (48).
Am Freitag wird es musikalisch im Rate-Team. Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott (44) sowie die Sängerin und Liedtexterin Ella Endlich (41) steigen in den Ring.
Die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" läuft immer montags bis freitags, um 18 Uhr, im Ersten und auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen