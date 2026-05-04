04.05.2026 06:32 Überraschung bei "Wer weiß denn sowas?": Plötzlich wird mehr als drei Stunden lang gequizzt

Während in dieser Woche von Montag bis Freitag die Folgen von "Wer weiß denn sowas?" wie gewohnt im TV laufen, gibt es am Samstag eine XXL-Ausgabe.

Von Jana Steger

Hamburg - "Wer weiß denn sowas?" (4. Mai, 18 Uhr/Das Erste) geht in eine neue Runde. Doch statt fünf Folgen gibt es in dieser Woche eine Extraportion Ratespaß: Neben den Episoden von Montag bis Freitag, wird auch am Samstag bei einer XXL Ausgabe gequizzt, was das Zeug hält.

Am Samstag, dem 9. Mai, flimmert "Wer weiß denn sowas? XXL" in der ARD über die Bildschirme. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen Was jedoch gleichbleibt: Die Teamkapitäne Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), die gemeinsam mit prominenten Gästen gegeneinander antreten. Während "Wer weiß denn sowas?" von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr ausgestrahlt wird, gelten für die Ausgabe am Samstag jedoch einige Besonderheiten. Die Episode am 9. Mai flimmert nämlich zur Primetime um 20.15 Uhr in der ARD über die Bildschirme. Und nicht nur die veränderte Startzeit ist neu. Auch bei der Episoden-Länge setzt die Samstagsfolge noch mal einen drauf. Statt wie gewohnt 50 Minuten wird am 9. Mai mehr als drei Stunden lang gequizzt. TV & Shows Sie wussten nichts voneinander: Drei Männer suchen vermissten Bruder Dafür sind nicht nur wie gewohnt zwei Promis zu Gast. Vielmehr treten insgesamt sechs prominente Gäste gegeneinander an. Bei "Wer weiß denn sowas? XXL" mit dabei: Moderatorin Victoria Swarovski (32), Moderator Daniel Hartwich (47), Komikerin Cordula Stratmann (62), Komiker Paul Panzer (54) sowie die Comedians Dieter Nuhr (65) und Olaf Schubert (58).

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste in den Folgen von Montag bis Freitag