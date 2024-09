500 Folgen "Großstadtrevier": Jubiläumsfolge ehrt verstorbene Serienlegende

Am Mittwoch feierte der Cast von "Großstadtrevier" die Premiere der 500. Folge des beliebten Vorabend-Krimis. TAG24 hat nach den besonderen Momenten gefragt.

Von Alice Nägle

Hamburg - 500. Folgen "Großstadtrevier": Das feierte der beliebte ARD-Vorabendkrimi am Mittwochabend in der Astor Film Lounge in Hamburg. Im Mittelpunkt der Folge steht eine ganze besondere Person, die den ein oder anderen zu Tränen rührte.

V.l.n.r.: Sven Fricke (44), Saskia Fischer (58), Torsten Münchow (58), Enrique Fiß (31), Patrick Abozen (39) und Maria Ketikidou (58) feierten am Mittwochabend die Premiere der 500. Folge "Großstadtrevier". © Alice Nägle/TAG24 Während am Abend der Premiere der 500. Folge "Großstadtrevier" vor allem der Hauptcast im Vordergrund stand, rückte in der Episode selbst jemand anderes stark in den Fokus der Ermittlergruppe: die verstorbene "Großstadtrevier"-Legende Jan Fedder (†69) als Dirk Matthies. Ohne zu viel zu verraten, soll gesagt sein, dass der Hamburger Ermittler auf eine ganze spezielle Art und Weise zurückkehrt. Nicht nur die Gäste, auch die Hauptdarsteller haben die fertige Folge am Mittwochabend das erste Mal gesehen. Besonders Maria Ketikidou (58, als Polizistin Hariklia "Harry" Möller) hat es zu Tränen gerührt, ihren ehemaligen Kollegen so präsent wahrzunehmen, schließlich klärte sie viele Jahre gemeinsam mit Fedder Kriminalfälle in der Hansestadt. Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie "Ekelhaft"-Chat zeigt Ausmaß im Streit zwischen Calantha Wollny und Mama Silvia! Durch den Abend führte NDR-Moderatorin Bettina Tietjen (64, "NDR Talk Show"), die mit kurzen Anekdoten über ihre "schlechten Gastrollen" in dem ARD-Vorabendkrimi für Lacher sorgte. Ob es sich bei "Großstadtrevier" aber wirklich um einen Krimi handelt, da scheinen sich die Geister zu scheiden - oder wohl eher die Cast-Mitglieder.

An diese besonderen Momente denkt der Cast gerne zurück

Enrique Fiß (31, l., als Zivilfahnder Nils Sanchez) und Kollegin Maria Ketikidou (als Polizistin Hariklia „Harry“ Möller) spielen im "Großstadtrevier"-Spielfilm "Im Moment der Angst" die Hauptrollen. © Alice Nägle/TAG24 Enrique Fiß (31, als Zivilfahnder Nils Sanchez) würde es nicht der Kategorie zuordnen, verriet er TAG24. "Wir haben das große Geschenk, dass wir keine Leichen haben. Wir erzählen stattdessen geile, kleine Geschichten in und um Hamburg. Ich glaube, dass das auch den Erfolg ausmacht."

Für den 31-Jährigen sei es ein Geschenk, Teil dieser Erfolgsserie zu sein. "Das 'Großstadtrevier' behält den Charme von Nostalgie und behandeln trotzdem progressive Themen." Auch Kollege Sven Fricke (44) ist "sehr stolz, Teil von etwas Monumentalem zu sein, gerade weil es das in dieser schnelllebigen Zeit so eigentlich nicht mehr gibt", betonte er. Armes Deutschland Dennis und Annika leben vom Staat: "Es reicht zum Glücklichsein" In einer Sache widerspreche er allerdings seinem Kollegen, wie er zugab. "Ich würde schon sagen, dass wir es mit einem Krimi zu tun haben, weil ich nicht glaube, dass ein Krimi partout Leichen braucht." Beide Schauspieler verrieten außerdem, woran sie sich in ihrer Karriere bei "Großstadtrevier" gerne zurückerinnern. Sven Fricke, der bereits seit etwa 200 mit dabei ist, denkt gern an den "Showdown" auf dem Dach des Bunkers, als unten der Schlagermove vorbeilief oder an die explodierende Wache. "Manchmal sind es aber auch die Kleinigkeiten, da merkt man dann, wie eine Szene plötzlich von selbst 'zu fliegen' anfängt und man merkt: Es läuft einfach." Enrique Fiß sieht das ähnlich, hat aber auch eine Sache, an die er sich besonders gerne zurückerinnert - seinen ersten Drehtag. "Mein allererster Einsatz. Ich war nur damit beschäftigt, meine Waffe nicht fallen zu lassen."

In Gedenken an die verstorbene Schauspiel-Legende hat Jan Fedder († 69) in der 500. Folge "Großstadtrevier" eine besondere Erwähnung erhalten. © Fabian Bimmer/dpa

"Großstadtrevier" 2025 auch als Spielfilm