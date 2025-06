"Großstadtrevier" erobert die Bühne: TV-Star Saskia Fischer schreibt eigenes Theaterstück

Saskia Fischer (59, m) am Dienstag zusammen mit Ulrich Waller (69,r.), Intendant des St. Pauli Theaters, und Regisseur Guntbert Warns (65) beim Pressetermin beim "Großstadtrevier"-Set in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

"Wir [als Cast] haben immer mal wieder darüber geredet, wie lustig es wäre, gemeinsam Theater zu spielen. Aber die Initialzündung kam erst letztes Jahr, als ich hörte, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2025 nicht drehen. Und da dachte ich: Ich habe also keinen Job – was mache ich denn da?"

Unter der Dusche sei ihr dann die Idee gekommen, dass genau jetzt die richtige Gelegenheit sei, um das Theaterstück zu schreiben. Oder besser gesagt eine "Theatumentary" – eine von Saskia Fischer neu erfundene Theaterform.

Denn "Ein Stück Großstadtrevier" ist keine Adaption einer TV-Folge, sondern eine originelle Theaterkomödie, die sich hinter den Kulissen der Serie abspielt. "Um es kurz zu machen: Wir spielen alle uns selbst und werden während eines Fotoshootings entführt", verriet Fischer auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Viel mehr über den Plot will die 59-Jährige aber noch nicht verraten. Auf TAG24-Nachfrage, ob es Szenen auf der Bühne geben wird, die genauso am Set passiert sind, meinte die Kult-Schauspielerin: "Es ist alles möglich."

Eine Sache wurde dann während der Pressekonferenz aber doch noch enthüllt: Nicole Heesters wird der Entführerin im Stück ihre Stimme leihen. Die 88-Jährige ist nicht nur im echten Leben Fischers Mutter, sondern verkörpert auch im "Großstadtrevier" die Mutter von Frau Küppers.