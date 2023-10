"Großstadtrevier": Trauerfall zwingt Helmut dazu, sich zusammenzuraufen

Hamburg - In der neuen Folge von " Großstadtrevier " geht es am heutigen Montag um die Freundschaft.

Die Folge "Ehemals beste Freunde" (488) der Serie könnt Ihr am Montag, dem 16. Oktober, um 18.50 Uhr im Ersten und im Anschluss in der ARD-Mediathek sehen.

Das erzwungene Wiedersehen bringt den Beamten des PK14 in Bedrängnis. Er sieht es aber auch als zweite Chance, den damals begangenen Fehler wiedergutzumachen – bis ihm erneut Zweifel an Alfis Integrität aufkommen. Zu Recht?

Torsten Münchow spielt in Großstadtrevier den Polizisten Helmut Husmann. © ARD/Thorsten Jander

Im Making-of der Episode verrät Schauspieler Torsten Münchow seine persönlichen Gedanken zum Thema Freundschaft. Was macht sie aus?

"Gute Freundschaft erkennt man leichter, je schwerer das Leben wird", sagt der 57-Jährige. Denn es sei so ja so: "Wenn du Erfolg hast, hast du plötzlich ganz viele Freunde." Geld ziehe sie an. Das gefällt dem Darsteller nicht, diese Menschen sollen lieber wegbleiben.

Freundschaft bedeute auch Verantwortung. Münchow berichtet: "Ich kann einen mitnehmen, das habe ich auch schon mal gemacht, als Schauspieler, und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, hatte der meine Rolle." Schwierig.

Der beste Freund des 57-Jährigen ist übrigens sein Bruder Christian. Und sonst? "Freunde hast du dein Leben lang. Ich kann sie wirklich an zwei Händen abzählen und das ist schon viel", so Münchow. "Liebe ist Freundschaft und Freundschaft ist Liebe."