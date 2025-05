Baby-Alarm bei GZSZ: Felix van Deventer überraschend wieder Vater geworden

Berlin - Das ist ja mal eine süße Überraschung: GZSZ-Star Felix van Deventer (28) ist erneut Papa geworden. Die Vaterfreuden verkündete der 28-Jährige in seiner Instagram-Story.

GZSZ-Star Felix van Deventer (28, l.) und seine Freundin Antje Zinnow (28) machten 2018 ihre Beziehung offiziell. © Gerald Matzka/dpa

Dass seine langjährige Freundin Antje Zinnow (28) schwanger war, wussten wohl nur die wenigsten. Umso niedlicher ist die Überraschung.

Bereits am 2. Mai hat die Familie demnach Zuwachs bekommen. Mit einem Foto von winzigen Füßen machte er mit ein wenig Tagen Abstand die frohe Kunde perfekt: Sohn Noah bekommt eine Schwester.

"Der Moment, in dem unsere Tochter das Licht der Welt erblickt hat, war einfach magisch. Ich konnte Antje in diesem Moment ganz nah sein und sie hat Unglaubliches geleistet", so Felix.

"Wir zwei Jungs, unser Sohn und ich, sind unendlich stolz auf unsere starken Mädels. Ihr habt das so großartig und wunderbar gemacht. Wir könnten nicht glücklicher sein."