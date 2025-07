Bürgergeld-Empfängerin lässt sich Tattoo stechen: Erst muss der Rasierer ran

Dieter blickt traurig auf Carmens verwaschenes Tattoo. © RTLZWEI

Carmen ist entspannt, verspüre weniger Schmerz als gedacht. Aber Rick kündigt an, dass demnächst die Schattierung folgt. An diesem Gerät würden mehrere Nadeln gleichzeitig in die Haut eindringen. "Aber es gibt auch Leute, die das weniger schmerzhaft finden, weil die Nadel nicht so punktuell sticht."

400 Euro muss Carmen für den Eingriff bezahlen. Viel Geld für die 55-Jährige, die 20 Stunden pro Monat als Reinigungskraft arbeitet und aufstockt. "Die Kinder haben zusammengelegt und den Rest zahl’ ich."

Es sei ihr Weihnachtsgeschenk, das nie verloren geht und immer bei ihr bleibe, rechtfertigt sie den hohen Preis.

Schon am nächsten Morgen folgt aber der Schock. Die Farbe ist verlaufen. Ein Anruf bei Rick bringt aber Klarheit: "Das ist normal, dass da die Farbe rausläuft und sich unter der Folie sammelt."

