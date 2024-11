Alkoholkranker Bernd: "Wenn ich nichts trinke, zitter ich wie ein Zitteraal"

Trier - Um seiner Alkoholsucht zu entfliehen, will Bernd (37) neben einem stationären Entzug auch einen Umzug in eine neue Unterkunft in Angriff nehmen. Natürlich nicht ohne seine gute Freundin Nina (39).

Will einen Alkoholentzug machen: Bernd (37). © RTLZWEI

"Er will von dem Dreckzeug weg, oder?", sagt Nina in der neuen Folge "Hartz und herzlich" aus Trier. Ihr Mitbewohner antwortet: "Sicher will ich davon weg. Vor allem will ich freiwillig in Therapie, ich werde ja nicht gezwungen."

Einen kalten Entzug dürfe er allerdings aktuell nicht machen, so der von Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung lebende Trierer. "Dann würde ich gar nichts trinken, aber dann zitter ich wie so ein Zitteraal."

Problem: Das von ihm und Nina bewohnte 45 Quadratmeter große Haus liegt zentral in der Karl-Marx-Geburtsstadt, weshalb viele Bekannte regelmäßig vorbeikommen.

Das freut Bernd zwar, allerdings würde dann auch immer Alkohol getrunken werden. Nach einem Entzug könnte der 37-Jährige so immer wieder zum Trinken animiert werden - und einen Rückfall erleiden.