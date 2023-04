"Hartz und herzlich"-Teenie Mia mit "Erzeuger"-Ansage an ihren Vater: "Ich weiß, dass du das sehen wirst"

Bitterfeld-Wolfen - Fünf Jahre nach dem letzten Dreh ist das " Hartz und herzlich "-Team im Rahmen der Wiedersehens-Folgen wieder in der Wolfener ( Sachsen-Anhalt ) Plattenbausiedlung und zeigt, was aus Alexandra (31) und ihren Kindern Mia und Leon geworden ist.

Alex (31) arbeitet heute festangestellt als mobile Altenpflegerin. © RTLZWEI

Auch nach dem Abriss mehrerer Wohnblöcke in Wolfen, das zu DDR-Zeiten Zentrum der chemischen Industrie war, lebt Alex mit ihrem Nachwuchs noch immer hier.

Die Filmaufnahmen 2017 blieben damals vielen TV-Zuschauern im Gedächtnis, da sie mit einem unglücklichen Fehler der damals zehnjährigen Mia endeten.

Diese hatte nach der Rückkehr von einem Termin beim Familiengericht ihren Rucksack in der S-Bahn vergessen. Mitsamt ihres Nintendos, zehn Spielen, eines MP3-Players und Büchern. "Ey, echt, ich krieg das Kotzen. Kannst gleich drinne bleiben und deine Bude heute machen, gehst nicht mehr raus, dass du weißt, was du gemacht hast", war ihre damals als Hauswirtschafterin arbeitende Mutter erbost, die wegen des geringen Verdienstes aufstocken musste.

Der Vorfall ist auch heute noch nicht verdaut. "Was denkt man denn da, wenn 200 Euro einfach so wegfahren", stellt die 31-Jährige in der neuen "Hartz und herzlich"-Folge in den Raum. "Man ärgert sich halt, dass es nicht ehrliche Leute gibt, die das abgeben."

Tochter Mia (heute 15) gibt aber zu: "Ich würde es auch behalten und weiterverkaufen."