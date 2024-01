Hartz und herzlich: Heftiger Stress! "Will die hier nicht mehr sehen, die Alte!"

Regina ist überrascht: "Die schnauzt mich richtig an!" Ex-Berlinerin Pamela stellt aber klar: Wenn Regina jeden so "anfauche", wie sie sie anfaucht, "stehst du irgendwann ganz alleine da".

Pamelas Antwort folgt prompt: "Gut, dann kriegst du deine Schlüssel und dann lass mich in Ruhe. Ob ich Schmerzen hatte oder nicht, hast du keine Rücksicht genommen, war ich immer für dich da gewesen. Jetzt ist bei mir mal was schiefgelaufen, ich sage, ich geh noch zum Jobcenter, schon ist gnädige Frau eingeschnappt. Ist das fair? Nee, ist nicht fair."

Regina (70) ist stinksauer auf Pamela. © RTLZWEI

Vollkommen verletzt poltert die Rostockerin los: "Die soll mir meinen Schlüssel bringen, sonst tauch ich da unten auf und dann platzt die Bombe. Darauf kannst du Gift nehmen." Bis Montag wolle sie ihn im Briefkasten haben, denn in ihre Wohnung komme Pamela nicht mehr.

"Ich muss immer gleich springen, wenn sie was will - das klappt nicht. Ich bin erwachsen, stehe mit zwei Füßen aufm Fußboden und muss mich von so 'ner älteren Dame nicht so rumkommandieren lassen", zeigt sich die 56-Jährige selbstbewusst. "Mich nimmt das so mit, wie sie mit mir umgeht. Das war heftig. Ich brauch erst mal bisschen Ruhe."

Die will auch Regina. "Lass mich mit der Pamela in Ruhe, die will ich hier nicht mehr sehen, die Alte", sagt sie auf eine Nachfrage der RTLZWEI-Reporterin.

Dann aber droht auch Pamela ihrer (Ex?-)Freundin, die angeblich einen an sie adressierten Brief einbehält. "Wenn du den Brief nicht herschickst oder ich mir den nicht abholen kann, kriegst du was von meiner Anwältin zu hören."

Kriegen die beiden noch die Kurve?

Neue Rostock-Folgen von "Hartz und herzlich" zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 17.05 Uhr. Bei RTL+ gibt's alles jederzeit auf Abruf.