Hartz und herzlich: Jetzt macht auch die Kelly Family mit

Rostock - Promi-Alarm bei " Hartz und herzlich "! In der RTLZWEI-Sozialdoku darf sich Sandras (39) Familie auf ein Kennenlernen mit drei Brüdern der Kelly Family freuen - samt Handynummern-Tausch!

In Angelo Kelly war (oder ist noch immer?) Sandra verliebt. "Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn er mir gegenüberstehen würde. Deswegen lässt mich mein Mann auch nicht allein aufs Konzert." Sogar eines ihrer Kinder hat Sandra nach dem Sänger benannt.

John (56) und Joey Kelly (50) sind schon da. Aber Sandra fehlt noch, die sich daheim um Baby Dave kümmern muss. Schafft sie es noch rechtzeitig, bevor das Schiff ablegt? "Kellys sind das Beste. Den Zusammenhalt der Familie mag ich hauptsächlich. Die Musik, wenn man in Rage oder traurig ist, beruhigt."

Am Rostocker Stadthafen wollen Familienmitglieder der Kelly Family an Bord des Segelschiffs "Santa Barbara Anna" gehen, benannt nach der verstorbenen Mutter der Großfamilie, Barbara-Ann (†36).

Ein Selfie, zu dem sich auch John Kelly (56) gesellt. © RTLZWEI

Joey schenkt den Schwestern am Hafen eine Kassette mit Liedern der irischen Großfamilie. Natürlich darf auch ein Selfie nicht fehlen.

Die Kelly-Brüder sind sichtlich überrascht, so junge Hardcore-Fans zu haben. "Alter Falter. Meine Mutter wird sich ärgern, vor allem wenn wir das Selfie zeigen", weiß Cindy.

Doch Sandra und Ehemann Tino (43) kommen noch rechtzeitig, plaudern ebenfalls mit den musikalischen Brüdern. Dass die Familie achtköpfig ist, begeistert Joey: "Ihr seid reiche Leute - der einzige Reichtum sind Kinder."

John tauscht sogar noch Nummern aus, will die Familie auf eines ihrer Konzerte einladen. "Viele Kinder kosten Geld, ihr könnt ja nicht für alle Tickets kaufen."

Sandra ist völlig perplex: "Das ist mega, mega geil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Er will mich bald anrufen und fragen, wer mit zum Konzert kommt und welche Stadt am besten ist."

Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Rostock zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 16.05 Uhr. Auf Abruf gibt's die Episoden auch bei RTL+, darunter die mit den Kelly-Brüdern.