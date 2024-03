Hartz und herzlich: Keine höhere Pflegestufe für Regina? "Diese Vögel!"

Ihre Krankenkasse will Regina nicht in der Pflegestufe hochsetzen. © RTLZWEI

Zurück in ihrer 37 Quadratmeter kleinen Einzimmerwohnung im Rostocker Blockmacherring geht's an die Zubereitung eines schmackhaften Mittagessens in ihrer neuen Küche. Wiener Schnitzel mit grünen Bohnen und Knödeln sollen es werden.

Allerdings sind die gefrorenen "JA!"-Schnitzel, deren Packung allerdings auch mit "XXL" beschriftet ist, zu groß für Reginas Pfanne.

"Ich nehm eins wieder raus und mach nur eins", sagt die gebürtige Thüringerin, die eines der bereits im Bratfett gelegenen Fleischstücke wieder entnimmt und auch "eigentlich noch gar keinen Hunger" hat.

Als das Schnitzel goldbraun gebraten und die Bohnen abgegossen sind, muss nur noch das Soßenpulver ins Wasser gerührt und aufgekocht sowie anschließend abgeschmeckt werden. Dann aber der Schock: "Mmh, schmeckt gut", sagt die aus Camburg bei Jena im Saale-Holzland-Kreis stammende Regina, ehe sie wegen der Schärfe stark hustet: "Das vertrag' ich nicht."