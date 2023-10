4 Monate nach Geburt: "Hartz und herzlich"-Jasmin (18) schon wieder schwanger?

Jasmin (18) und Freund Maik (19) stehen finanzielle Änderungen bevor. © RTLZWEI

Das Jobcenter will die Bezüge für Jasmin und Maik kürzen, wie am Montag in der RTLZWEI-Sozialdoku berichtet wird. Zudem sollen sie 150 und 170 Euro Rundfunkgebühren für drei Monate nachzahlen. Maik ist sauer: "Die können mich mal am Arsch lecken, die kriegen gar nichts."

Vor der Geburt ihres mittlerweile vier Monate alten Sohnes Lennox standen dem jungen Paar 1725 Euro im Monat zur Verfügung. Nun sollen Eltern- und Kindergeld auf den Hartz-IV-Satz angerechnet werden.

Zur Klärung des Sachverhalts will sich Jasmin mit ihrer Betreuerin des Jugendamts treffen.

Und dann das noch: Weil sie sich in den vergangenen Tagen komisch fühlte, machte die 18-Jährige einen Schwangerschaftstest. Dieser fiel aber negativ aus. "Wir hätten beide nichts dagegen, sind aber auch nicht wirklich dafür", widerspricht sie sich vier Monate nach ihrer ersten Geburt.

Maik hätte "kein Problem" mit einem zweiten Kind, würde sich danach aber sterilisieren lassen.