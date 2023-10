"Hartz und herzlich"-Maik (19) mit Baby auf dem Amt: "Weiß nicht, was ich unterschrieben habe"

Rostock - Seit ein paar Tagen sind Jasmin (18) und Maik (19) mit ihrem kleinen Lennox zu Hause und müssen mit dem geänderten Alltag klarkommen. Nun stehen auch Behördengänge an. Doch der 19-Jährige scheint gar nicht zu wissen, was er dort macht.

Maik (19) und Jasmin (18) sind kürzlich Eltern geworden. © RTLZWEI

Am Mittwoch wurde in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich" bekannt, dass die jungen Eltern mit ihrem Kind an einer Nahrungsmittelstudie teilnehmen. Es soll erforscht werden, ob sich mit Nestle-Produkten ernährte Babys genauso entwickeln wie die, die Muttermilch und andere Nahrung bekommen.

Das Pulver erhält das Paar umsonst, muss dafür ein Tagebuch führen.

Derweil freundet sich Maik immer mehr mit seiner Vaterrolle an. Auch unterstützt er Jasmin, mit der er seit drei Jahren zusammen ist. Anders als bei der Geburt, bei der er aus Ekelgründen nicht dabei sein wollte. "Dass ich dir mehr helfe, macht unser Leben einfacher", merkt er jetzt.

Nur das Thema Windeln wechseln umschifft der 19-Jährige noch geschickt. "Ich krieg's noch nicht hin. Ich guck lieber erst noch zu." Jasmin hingegen muss sich mit dem neuen Rhythmus zurechtfinden, isst nur noch unregelmäßig. "Ich esse entweder gar nichts oder erst, wenn ich wirklich Zeit dazu habe."