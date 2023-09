Überraschung bei "Hartz und herzlich": Verlässt Regina Rostock nach 33 Jahren?

Rostock - Ihre geliebte Heimat verlassen oder bleiben? Mit dieser Frage beschäftigt sich Regina (68) in dieser Woche bei " Hartz und herzlich ". Zieht es sie ins 300 Kilometer entfernte Magdeburg ?

Aber auch Vampir-Filme haben es ihr angetan: "Ich möchte auch gern ein Vampir sein, einige beißen und aussaugen." Ihre Vorliebe reichte so weit, dass sie früher das warme Blut von geschlachteten Tieren ihrer Eltern oder Großeltern getrunken hat. "Heute komme ich nicht mehr ran." Und: Die Leber muss bei mir noch bluten und schön weich sein, dann ess' ich sie. Die hab ich früher auch so roh gegessen."

Immerhin schafft ein neues HDMI-Kabel Abhilfe. Das muss aber erst abgewickelt werden. "Oh, das ist aber ganz schön steif das Ding", lacht die frühere Werft-Arbeiterin.

In einer der aktuellen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku muss sie sich zuerst mit einem geschenkten DVD-Player auseinandersetzen. Sie zeigt die Unterseite des Geräts, das zu rosten beginnt. "Wie kann das passieren? Versteh ich nicht. Da unten kommt kein Wasser ran!"

Seit 33 Jahren schon lebt die Rentnerin in Rostock, bewohnt eine Einzimmerwohnung im Blockmacherring im Stadtteil Groß-Klein.

Regina hat einen Entschluss gefasst. © RTLZWEI

Dann aber überlegt sich die 68-Jährige, ihre vier Wände möglicherweise zu verlassen. Vor vier Wochen war sie zu Besuch in Magdeburg, lernte dort eine Frau kennen, die sich ehrenamtlich in einem Verein um Obdachlose, Bedürftige, Rentner und Alleinerziehende kümmert.

Von ihr erhielt sie das Angebot einer Zweiraumwohnung. "Die sieht zwar nicht schlecht aus, aber das Bad ist bisschen klein." Dennoch packt sie ihren Koffer, will sich das Domizil am nächsten Tag anschauen.

So weit soll es aber nicht kommen. Wegen Kreislaufbeschwerden sagt Regina die Reise ab. "Da fahre ich nicht, da kann ja unterwegs mal was passieren. Das war mir zu brenzlig."

Außerdem kommt sie zum Entschluss, in Rostock bleiben zu wollen, da sie ihre guten Freunde nicht missen will, in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts neu anfangen müsste.