Henrike Hahn übernimmt Karlsklinik: SIE ist die neue Betty!

Vertrauensvoll hat Betty Weiss (Annina Hellenthal, 40, l.) am Ende der neunten Staffel die Leitung der Aufnahmestation an Elisabeth Hertz (Henrike Hahn, 36) übergeben. © dpa/ZDF

Sieben Jahre lang war es Annina Hellenthal (39), die als "Betty Weiss" durch Höhen und Tiefen ging. Doch am Ende von Staffel neun fand sie ihr Glück und ging mit ihrem Traummann nach Namibia - allerdings nicht, ohne den Fans eine kompetente Nachfolgerin zu präsentieren!

"Ich finde, ihr wurde ein sehr schöner, emotionaler Abschied geschrieben", zeigt sich Hahn noch immer berührt. Gleichzeitig habe man ihr bereits Raum zum Ankommen gegeben und ihre Figur in den letzten beiden Folgen "durchblitzen" lassen. Nun wird sie voll anpacken!

"Diese Betty ist eine Macherin", erklärt Hahn, die bislang vor allem Engagements am Theater und Gastauftritte in verschiedenen SOKO-Produktionen hatte. Jetzt freut sie sich über ihre erste Titelrolle.

Was ihr besonders an Elisabeth Hertz - so der volle Name ihrer Figur - gefalle? Ihre diebische Freude an Wortwitzen! Zudem sei sie "sehr, sehr schnell in der Birne, eloquent und legt sich gern mit den männlichen Kollegen an", erzählt die Hamburgerin lachend.