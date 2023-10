Braut Yasemin überkommen Zweifel bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Ob das ein schlechtes Omen ist?"

Jochen (38) und Yasemin (31) sind das nächste "Perfect Match" bei "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1/Christoph Assmann

Insgesamt wurden in diesem Jahr zwölf Kandidaten und Kandidatinnen für das Liebes-Experiment vorgestellt.



Für Yasemin haben die ExpertInnen schließlich Jochen als perfektes Match ausgewählt. Doch wird es bei dieser Hochzeit auf den ersten Blick wirklich zwei Jaworte geben? Denn für Braut Yasemin entwickelt sich der Tag zunächst ganz anders als gedacht.

Als der große Tag gekommen ist, steht die 31-Jährige plötzlich vor einer besonders schweren Aufgabe: "Es gab einen Trauerfall", erzählt sie dem Kamerateam am Hochzeitsmorgen. Da ihre Großmutter nur wenige Tage zuvor verstorben ist, können Yasemins Mutter und Tante nun nicht mehr bei der Hochzeit dabei sein.

Doch Yasemin will weiter an ihrem Traum festhalten: Kurz vor dem großen Moment ruft sie die beiden noch einmal an. Und dabei fließen schon die ersten dicken Tränen bei der Braut, die sich kurz sogar unsicher wird, ob sie ohne die geliebten Menschen an ihrer Seite überhaupt heiraten sollte. "Das sind beide meine größten Bezugspersonen", so Yasemin. Und weiter: "Ob das ein schlechtes Omen ist? Ich weiß es nicht."

Jochen ahnt derweil nichts von den Unsicherheiten seiner Braut. Und auch die anderen Familienmitglieder sind sich beim ersten Zusammentreffen bereits ganz sicher: "Es wird heute matchen!"

Als Yasemin dann vor die Hochzeitsgesellschaft tritt, wird sie jedoch erneut von ihren Gefühlen übermannt. Statt Jochen in die Augen zu schauen, versteckt sie sich regelrecht hinter ihrem Brautstrauß.