"HadeB"-Kandidat David meldet sich zurück: "Eine der besten Entscheidungen meines Lebens"

Am Wochenende meldete sich David (29) auf Instagram zurück. © Screenshot/Instagram/david_hadeb

Mit einem Q&A meldete er sich am Wochenende bei seinen Followern zurück und sorgte vermutlich für die ein oder andere Überraschung bei seinen Fans.

Es gehe ihm gut, verriet der 29-Jährige in seiner Story. Im August habe er seinen Erzieher-Job gekündigt und sich als "Tagesvater" selbstständig gemacht. "Eine der besten Entscheidungen meines Lebens", so David.

Den damaligen "Troubel" der "HadeB"-Zeit vermisse der Lüneburger. "Wird mal wieder Zeit ein bisschen aktiver zu sein hier auf Instagram. Bisschen für Qualitätscontent sorgen."

Vielleicht mit einem weiteren Knutschfoto von sich und seinem besten Freund? Genau mit so einem Bild, und einem späteren Reel hatte David nämlich zuletzt die Gerüchteküche heftig aufgeheizt. War das etwa ein Outing?

Lange ließ er seine Follower damals im Dunklen sitzen. Erklärte nicht, wen er da küsste, um so ein Statement für Toleranz zu setzen. "Weil ich finde, dass das nichts ist, wofür ich mich rechtfertigen muss. Ich kann machen, was ich möchte", so David. Schwul sei er aber nicht.

Eine Freundin habe er allerdings auch nicht (mehr). "Wird also Zeit für die nächste Dating-Show", kommentierte er seinen Beziehungsstatus inklusive eines zwinkernden Smileys.